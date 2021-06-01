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Общество

Исчезновение Орхана Инанды. Митинг возле турецкого посольства продолжат завтра

Митинг сторонников Орхана Инанды возле здания посольства Турции в Кыргызстане закончился.

Спикеры сообщили, что продолжат акцию протеста завтра.

Сейчас возле здания дипмиссии собралось около 20 сотрудников правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка. Они организовали живой коридор, чтобы сотрудники посольства могли выехать из здания.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно со вчерашнего дня. Он последний раз выходил на связь 31 мая примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196030/
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