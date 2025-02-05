Руслан Казакбаев обсудил с турецким депутатом сеть школ «Сапат»

Посол Руслан Казакбаев встретился с председателем группы межпарламентской дружбы Кыргызстан – Турция Юсуфом Беязытом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Юсуф Беязыт также является председателем Конституционной комиссии Великого Национального Собрания (парламента) Турции.

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества между КР и ТР, планы по организации взаимных визитов парламентских делегаций, в том числе визита Юсуфа Беязыта и спикера Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша в Кыргызстан в ближайшее время.

Руслан Казакбаев проинформировал турецкого парламентария об итогах государственного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан, а также о результатах саммита глав государств Организации тюркских государств, прошедшего в Бишкеке.

Фото МИД. Руслан Казакбаев и Юсуф Беязыт

Посол обратил внимание на важность сохранения и улучшения качества образования и материально-технической базы школ сети «Сапат», переданных под управление Фонда просвещения «Маариф».

Кыргызской стороной также представлена информация о концепции председательства Кыргызстана в ОТГ, а также о планах проведения мероприятий в течение предстоящего периода.

По итогам встречи достигнуты договоренности о продолжении совместной работы по наращиванию и укреплению сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.