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Власть

Руслан Казакбаев обсудил с турецким депутатом сеть школ «Сапат»

Посол Руслан Казакбаев встретился с председателем группы межпарламентской дружбы Кыргызстан – Турция Юсуфом Беязытом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Юсуф Беязыт также является председателем Конституционной комиссии Великого Национального Собрания (парламента) Турции.

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества между КР и ТР, планы по организации взаимных визитов парламентских делегаций, в том числе визита Юсуфа Беязыта и спикера Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша в Кыргызстан в ближайшее время.

Руслан Казакбаев проинформировал турецкого парламентария об итогах государственного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан, а также о результатах саммита глав государств Организации тюркских государств, прошедшего в Бишкеке.

МИД
Фото МИД. Руслан Казакбаев и Юсуф Беязыт
Кыргызской стороной также представлена информация о концепции председательства Кыргызстана в ОТГ, а также о планах проведения мероприятий в течение предстоящего периода.

Посол обратил внимание на важность сохранения и улучшения качества образования и материально-технической базы школ сети «Сапат», переданных под управление Фонда просвещения «Маариф».

По итогам встречи достигнуты договоренности о продолжении совместной работы по наращиванию и укреплению сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, 31 декабря 2024 года кабмин сообщил о передаче сети образовательных учреждений «Сапат» под управление фонда «Маариф». В Министерстве образования и науки заявили, что это не отразится на преподавательском составе. По данным ведомства, учителя сохранят свои рабочие места, а учащиеся продолжат обучение на прежних условиях. Позже от родителей прозвучала информация о том, что из школ уволилось 28 педагогов, в том числе 12 — из лицея имени Чингиза Айтматова и 2 — из лицея «Айчурек».
Ссылка: https://24.kg/vlast/319031/
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