Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители и учителя в режиме ожидания

В последний день 2024 года стало известно, что сеть образовательных учреждений «Сапат» передают под управление международного фонда «Маариф». Родители говорят, что узнали о неожиданном решении из новостей. Получить ответы на вопросы они пытались на собраниях, организованных после зимних каникул. Пока чиновники призывают к спокойствию, около 30 учителей уволилось, а несколько десятков учеников перевелись в другие школы.

С чего все начиналось

История международного образовательного учреждения (МОУ) «Сапат»

началась

в 1992 году с подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Кыргызской Республики и турецкой образовательной ассоциацией «Себат».

За это время в его системе по всему Кыргызстану появились 16 лицеев, где обучают с 7-го по 11-й класс, университет «Ала-Тоо» в Бишкеке и несколько неполных школ (0-6-й классы).

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За 30 лет работы ученики завоевали 650 медалей на международных олимпиадах, получили 71 золотой сертификат Общереспубликанского тестирования (ОРТ). 45 процентов выпускников поступают в зарубежные вузы.

После неудавшегося переворота в 2016-м в Турции, в организации которого обвинили Фетхуллаха Гюлена, правительство Реджепа Тайипа Эрдогана попросило закрыть школы «Себат». Они якобы принадлежали сторонникам Гюлена и проповедовали его учение.

Кыргызстан отказался выполнить просьбу Анкары.

Решили просто переименовать школы в «Сапат» и перерегистрировать образовательные учреждения. В учредительный состав вошло и Минобразования КР.

Как альтернативу «Сапату» Турция предложила открыть в Кыргызстане школу фонда «Маариф». Звучало и предложение передать на его баланс школы учреждения «Себат».

В 2020 году в Анкаре подписано соглашение между МОиН КР и фондом «Маариф» по открытию частных образовательных организаций в КР. Первая такая школа появилась в Бишкеке в 2021-м.

В ноябре 2024 года по итогам переговоров главы государства Садыра Жапарова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщалось о договоренности по расширению сети школ образовательного фонда «Маариф» по всем регионам нашей страны.

Вряд ли тогда родители и сотрудники школ «Сапат» представляли себе расширение таким образом.

Не будет ли проблем с поступлением?

«31 декабря я накрывала на стол, когда сын, 11-классник, показал заметку в интернете. Для нас это стало полной неожиданностью, неприятным сюрпризом к празднику, — говорит Наргиза (имя изменено). — Мы подписывали договор в начале учебного года, но это не учли. Почему посреди учебного года затеяли такую грандиозную передачу? Можно же было подождать хотя бы до мая, чтобы к сентябрю успеть уладить все вопросы».

Прежде чем поступить в один из лицеев «Сапат», ее сын сменил несколько школ. Родители искали такой вариант, где бы давали и качественное образование, и примерное воспитание ученикам.

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«Мы были всем довольны, сын участвует в олимпиадах с 8-го класса, занимал призовые места на международных соревнованиях. Сейчас у него нет настроения заниматься. Насколько я знаю, некоторые ученики выступили недавно на одной из олимпиад уже от других школ», — рассказала кыргызстанка.

По ее словам, после передачи лицея фонду «Маариф» олимпиадный центр не работает, программа «Умут» по подготовке к ОРТ не ведется. О том, что с третьей четверти прекратились занятия по программе «Умут», сообщил на пресс-конференции и Айтбек Жумашалиев, у которого сын учится в лицее в Таласе. А времени на подготовку у выпускников осталось не так много.

«Некоторые ребята решили взять GAP-year (год перерыва после окончания школы перед поступлением в университет. — Прим. 24.kg). Мой сын тоже в раздумьях. Хотя еще с октября 2024-го мы начали подавать документы для поступления в зарубежные вузы. Получили ответ пока от одного, последние результаты ожидаем в марте», — добавила Наргиза.

Приближающаяся приемная кампания вызывает у родителей и выпускников особые опасения, поскольку предварительные документы они подавали от «Сапата».

«После положительного ответа начнется сбор окончательных документов, и тогда у нас могут быть большие проблемы. Этот груз ляжет на родителей: нужно вести переговоры с университетами, объяснять ситуацию, представлять документы, в том числе решение правительства, если потребуется. Это лишние время и деньги на перевод и отправку документов», — пояснила родительница.

Она заметила, что родителям обещали не менять до конца учебного года печать и название учреждения.

Главное — экзамены

Сын Мээрим (имя изменено) в системе «Сапат» с 1-го класса. «Я всегда хотела, чтобы он учился в бишкекском лицее имени Чингиза Айтматова, именно поэтому отдала в начальную школу, чтобы после 6-го класса он смог пройти конкурсный отбор и легче адаптировался», — сказала она.

Стоимость обучения в лицее составляет от $4,7 тысячи для учеников 7-х классов до $3,9 тысячи для 11-х.

В лицее внедрена система скидок по итогам вступительных экзаменов шестиклассников. К примеру, двоих лучших учеников принимают со 100-процентной скидкой, двоих — с 75-процентной, еще двоих — с 50-процентной и так далее.

На сайте МОУ «Сапат» отмечено, что льготы предоставляют не только лучшим ученикам, но и детям из многодетных и малообеспеченных семей. Стоимость устанавливается в зависимости от региона, в котором расположены школы.

Плата за обучение идет на питание учащихся, бытовое обслуживание, учебники, школьную форму, учебные корпуса, общежития и укрепление материально-технической базы.

По словам Мээрим, после передачи учебных заведений «Сапат» под управление «Маарифа» из лицея ушли некоторые учителя.

«Если бы родители не потребовали у фонда оставить кадры, то уволенных, думаю, было бы больше. Мы продолжаем учиться. Сейчас наша главная позиция — дотерпеть до конца учебного года: нам нужно сдать экзамены. Если ситуация изменится, значит, будем искать другую школу», — сказала она.

Женщина добавила, что первую неделю после каникул в лицее возникли трудности с питанием — детям не давали перекус после ужина в виде булочки и напитка.

Как сказалась передача управления

По словам одного из администраторов бишкекского мужского лицея имени Чингиза Айтматова, в прежние годы ходили слухи о том, что сеть образовательных организаций «Сапат» могут отдать фонду «Маариф», как в других странах. Однако была надежда на то, что в Кыргызстане дело до этого не дойдет.

Сейчас лицей продолжает работать «ради детей и недопуска срыва в образовании».

На родительском собрании прозвучала информация о том, что из лицея уволилось 12 учителей.

«Восемь из них были из Турции, с ними представители фонда «Маариф» отказались работать, поэтому педагогам пришлось уйти. Из 12 учителей 1 вернулся, на остальные вакансии ищем преподавателей. В «Маарифе» предлагают некоторые кадры, но у них нет кембриджских сертификатов, поэтому взять их не могут», — пояснил 24.kg один из администраторов на условиях анонимности.

По его словам, оставшиеся учителя теперь работают с большой нагрузкой.

Если раньше математик в неделю вел 18-20 уроков, то теперь 25-26. Времени на подготовку у специалистов практически не остается.

«Сапат» внедрял кембриджскую систему последние несколько лет. По словам родителей, уроки по математике, химии, физике, информатике перевели на английский язык. Прежде чем интегрировать учеников, педагогам нужно сначала самим все изучить, а это сложно и требует подготовки.

Сотрудник лицея также прокомментировал информацию о проблемах с питанием. По его словам, у родителей учащихся разный график оплаты контракта за обучение, в зависимости от возможностей. Кто-то может оплатить всю сумму за год сразу, кто-то оплачивает ежемесячно.

В начале января из-за праздников банки не работали, поэтому родители перечислили деньги после 8 января. Кроме того, возникли вопросы у поставщиков.

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«Прочитав новости о передаче школ «Сапат» фонду «Маариф», они отказались поставлять продукты, пока мы не погасим все долги. Раньше лицей мог брать в долг и рассчитываться постепенно. Поэтому первую неделю не смогли предоставлять вечерний перекус ребятам, но сейчас проблем нет. «Маариф» выделил средства на продукты», — сказал представитель лицея.

Он отметил, что пока изменений в политике работы образовательных организаций нет. Руководство лицея призывает родителей учащихся к спокойствию, предлагает понаблюдать за ситуацией до конца учебного года или хотя бы до конца третьей четверти.

Но некоторые родители не готовы ждать и ищут альтернативный вариант. Известно, что из лицея имени Чингиза Айтматова около 20 учеников перевелись в другие школы.

По данным родителей, на сегодня из лицеев «Сапат» уволились 28 учителей, в том числе 12 — из лицея имени Чингиза Айтматова, 2 — из лицея «Айчурек».

Сохранят ли опыт?

По словам матери 11-классника Наргизы, в лицеях «Сапат» давали не только хорошее образование, но и воспитание.

«Детей учили строить здоровые отношения с окружающими — родителями, сверстниками, учителями, младшими детьми. Для бесед были предусмотрены специальные часы. Ученики помогали друг другу подтянуть знания, поступить в олимпиадный центр, куда брали только сильнейших. Товарищество — еще одна ценность, которую мы можем потерять», — посетовала она.

Женщина не понимает необходимость передачи образовательных учреждений «Сапат» фонду «Маариф».

«Система более 30 лет отлично работала, ни от кого не зависела и давала хорошие результаты, выпустила тысячи человек, которые стали образованными, прогрессивными специалистами. Зачем передавать ее другой организации с меньшим опытом, с другими видением и целями?» — спрашивает она.

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Представители родительских комитетов обратились на пресс-конференции к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить в учреждении существующую систему образования и преподавательский состав.

Минобразования сообщило, что в рамках своей компетенции строго контролирует соблюдение государственного образовательного и предметных стандартов, базисной учебной программы, учебных планов, основных и дополнительных образовательных программ.

В ведомстве отметили, что фонд «Маариф» взял на себя обязательство привлечь инвестиции в $2,5 миллиона для модернизации инфраструктуры образовательных учреждений.

МОиН призывает родителей учащихся и студентов сохранять спокойствие и «не поддаваться влиянию заинтересованных сторон».