Министерство образования полностью автоматизировало расчет зарплаты педагогов

Министерство образования и науки полностью автоматизировало расчет зарплаты педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, система «Автоматизированный расчет заработной платы педагогов» внедрена и в организациях образования интернатного типа.

«Автоматизированный расчет позволяет создать информационную систему управления образованием, определить статистическую численность базы данных работников системы образования, включая педагогических работников и административно-хозяйственный персонал, по всей стране по каждому образовательному учреждению, включая размеры заработной платы с учетом доплат в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что с января 2020 года автоматизирован расчет зарплаты учителей школ и воспитателей детских садов.