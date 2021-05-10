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Общество

Министерство образования полностью автоматизировало расчет зарплаты педагогов

Министерство образования и науки полностью автоматизировало расчет зарплаты педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, система «Автоматизированный расчет заработной платы педагогов» внедрена и в организациях образования интернатного типа.

«Автоматизированный расчет позволяет создать информационную систему управления образованием, определить статистическую численность базы данных работников системы образования, включая педагогических работников и административно-хозяйственный персонал, по всей стране по каждому образовательному учреждению, включая размеры заработной платы с учетом доплат в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что с января 2020 года автоматизирован расчет зарплаты учителей школ и воспитателей детских садов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193465/
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Министерство образования полностью автоматизировало расчет зарплаты педагогов