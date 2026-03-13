13:38
Общество

Повышение зарплаты. Врачам и учителям хотят установить президентскую компенсацию

В рамках повышения зарплат медикам и педагогам планируют установить президентскую компенсацию к ставке (окладу).

Сегодня в парламенте на совместном заседании депутатских групп «Ишеним» и «Ала-Тоо» заместитель главы Министерства здравоохранения Тилек Мамадалиев напомнил, что с 1 апреля 2026 года ожидается повышение заработной платы медиков вдвое.

По его словам, на повышение зарплат из фонда президента на каждого сотрудника — врача и медсестру — будут выделять по 15 тысяч сомов в месяц.

Отметим, что 100-процентное повышение зарплат ожидает и учителей. Среди педагогической общественности распространяют проект постановления кабинета министров «Об условиях оплаты труда работников организаций системы образования Кыргызской Республики».

Согласно ему планируется установить президентскую компенсацию к ставке (окладу):

  • работникам системы образования (за исключением технического и младшего обслуживающего персонала) в размере 15 тысяч сомов;
  • техническому обслуживающему и младшему обслуживающему персоналу в размере 5 тысяч сомов.

Если работник имеет нагрузку менее ставки, то президентская компенсация к зарплате устанавливается пропорционально нагрузке.

Президентская компенсация не учитывается при расчете отпускных и устанавливается к зарплате с учетом всех доплат и надбавок (в том числе за работу в условиях высокогорья и отдаленности).

Педагогическое сообщество и Федерация профсоюзов Кыргызстана обратились к главе кабмина с просьбой доработать проект постановления по оплате труда учителей. Они недовольны значительной разницей в коэффициентах кратности оплаты труда между учителями различных дисциплин. Историки опасаются, что даже при 100-процентном повышении зарплаты всем учителям, из-за установленных коэффициентов они все равно будут получать меньше, чем учителя начальной школы или STEAM-предметов.

После повышения средняя зарплата врачей, по словам президента, достигнет 62,5 тысячи сомов (на руки останется около 50 тысяч). Зарплата молодого учителя составит 36,8 тысячи сомов (на руки около 31,2 тысячи сомов). Зарплата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, с 1 апреля увеличится до 97,6 тысячи сомов.

Отметим, что официально госорганы пока не комментировали механизм повышения зарплат врачам и учителям с 1 апреля.
