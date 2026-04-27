С 28 апреля учителя в Кыргызстане начнут получать повышенную зарплату. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, с 1 апреля зарплату увеличили на 100 процентов. Расчеты по новым условиям оплаты труда провели, финансирование направили по регионам.

Ранее глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщил, что молодой учитель без стажа в городе ранее получал около 14 тысяч сомов, теперь его зарплата составляет примерно 39 тысяч, из которых на руки — около 32 тысяч.

Опытный педагог в высокогорье со стажем более 30 лет ранее зарабатывал около 65 тысяч сомов, теперь его доход достигает примерно 104 тысячи, на руки — около 90 тысяч.

Отметим, что базовая ставка осталась прежней — 7 тысяч 40 сомов. К ней предусмотрены коэффициенты. Зарплата учителя зависит от степени образования, местности работы, наличия учебных часов, учебной нагрузки и ставки, педагогического стажа, а также от наличия доплат за классное руководство и проверку тетрадей.