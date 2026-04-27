11:09
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

С 28 апреля учителя в Кыргызстане начнут получать повышенную зарплату

С 28 апреля учителя в Кыргызстане начнут получать повышенную зарплату. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, с 1 апреля зарплату увеличили на 100 процентов. Расчеты по новым условиям оплаты труда провели, финансирование направили по регионам.

Ранее глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщил, что молодой учитель без стажа в городе ранее получал около 14 тысяч сомов, теперь его зарплата составляет примерно 39 тысяч, из которых на руки — около 32 тысяч.

Опытный педагог в высокогорье со стажем более 30 лет ранее зарабатывал около 65 тысяч сомов, теперь его доход достигает примерно 104 тысячи, на руки — около 90 тысяч.

Отметим, что базовая ставка осталась прежней — 7 тысяч 40 сомов. К ней предусмотрены коэффициенты. Зарплата учителя зависит от степени образования, местности работы, наличия учебных часов, учебной нагрузки и ставки, педагогического стажа, а также от наличия доплат за классное руководство и проверку тетрадей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371981/
просмотров: 350
Версия для печати
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
Распредкомпании заявили о&nbsp;риске монополии рынка и&nbsp;просят президента вмешаться Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
27 апреля, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 апреля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 апре...
11:00
Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться
10:51
Госорганы Кыргызстана проверят по-новому: закон об аудите внесли в Жогорку Кенеш
10:50
При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
10:49
На достройку нового Ошского рынка направят 8,7 миллиарда сомов — Дастан Бекешев