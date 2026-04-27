Конкретные примеры, как изменилась зарплата педагогических работников в КР

В Министерстве просвещения Кыргызстана сегодня озвучили примеры заработной платы педагогических работников до и после повышения с 1 апреля.

1

Учитель начальных классов средней школы № 16 имени Турусбекова Ноокенского района Джалал-Абадской области имеет высшее образование, степень магистра, педагогический стаж 16 лет, работает с нагрузкой 19 часов в неделю, также является классным руководителем.

Ранее:

— начисленная зарплата: 33 тысячи 223 сома;

— на руки: 26 тысяч 644 сома.

После повышения:

— основная зарплата: 49 тысяч 964 сома;

— президентская компенсация: 15 тысяч сомов.

Итого:

— общая начисленная зарплата: 64 тысячи 964 сома;

— на руки: 56 тысяч 771 сом.

Прирост: +30 тысяч 127 сомов.

2

Учитель математики средней школы № 10 «Кок-Арт» Сузакского района Джалал-Абадской области имеет степень магистра, педагогический стаж 16 лет, работает с нагрузкой 20 часов в неделю, является классным руководителем.

Ранее:

— начисленная зарплата: 32 тысячи 641 сом;

— на руки: 26 тысяч 178 сомов.

После повышения:

— основная зарплата: 43 тысячи 775 сомов;

— президентская компенсация: 15 тысяч сомов.

Итого:

— общая начисленная зарплата: 58 тысяч 775 сомов;

— на руки: 51 тысяча 685 сомов.

Прирост: +21 тысяча 754 сома.

3

Учитель кыргызского языка и литературы 5-11-х классов средней школы имени Адыранова Ат-Башинского района Нарынской области имеет степень магистра, педагогический стаж 13 лет, работает с нагрузкой 17 часов в неделю, также является классным руководителем.

Ранее:

— начисленная зарплата: 42 тысячи 975 сомов;

— на руки: 34 тысячи 445 сомов.

После повышения:

— основная зарплата: 67 тысяч 917 сомов;

— президентская компенсация: 15 тысяч сомов.

Итого:

— общая начисленная зарплата: 82 тысячи 917 сомов;

— на руки: 67 тысяч сомов.

Прирост: +32 тысячи 559 сомов.

4

Учитель биологии 5-11-х классов средней школы имени Адыранова Ат-Башинского района Нарынской области имеет степень магистра, педагогический стаж 13 лет, работает с нагрузкой 17 часов в неделю, классный руководитель.

Ранее:

— начисленная зарплата: 49 тысяч 354 сома;

— на руки: 39 тысяч 545 сомов.

После повышения:

— основная зарплата: 69 тысяч 43 сома;

— президентская компенсация: 15 тысяч сомов.

Итого:

— общая начисленная зарплата: 84 тысячи 43 сома;

— на руки: 67 тысяч 655 сомов.

Прирост: +28 тысяч 110 сомов.

Выросла зарплата и директоров школ.

Если ранее она составляла 18 тысяч 202 сома на руки, то теперь будет составлять 41 тысячу 273 сома. Заместитель директора ранее получал 16 тысяч 383 сома на руки, теперь будет получать 38 тысяч 363 сома. Социальный педагог школы ранее получал 12 тысяч 511 сомов, теперь будет получать 32 тысячи 168 сомов.

Директор детского сада в Ак-Талинском районе Нарынской области ранее получал 23 тысячи 285 сомов на руки, теперь будет получать 56 тысяч 676 сомов.

Мастер производственного обучения профессионального лицея при одной ставке ранее получал 23 тысячи 462 сома на руки, теперь будет получать 49 тысяч 689 сомов.

Отмечено, что средняя зарплата по стране составляет 42 тысячи 948 сомов, а после повышения средняя зарплата работников сферы образования достигнет 50 тысяч 551 сома.