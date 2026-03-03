03:05
Власть

СМИ выяснили размер зарплаты учительниц вероятных сыновей Путина и Кабаевой

Учительница из ФРГ для вероятных сыновей Путина и Кабаевой зарабатывает в 100 раз больше, чем в среднем получают российские педагоги, пишет DW.

По данным журнала Stern, уроки юным Ивану и Владимиру могла давать женщина по имени Ирене Э., получившая диплом педагога в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Она родилась в 1988 году в западносибирском Славгороде. Вскоре ее семья уехала в Германию. В 2017 году женщина несколько месяцев преподавала немецкий в средней школе одной из деревень Сибири. Самое позднее с 2021 года Ирене стала работать переводчицей в частном образовательном заведении в Санкт-Петербурге, получая зарплату 28 тысяч евро в год — в разы больше, чем в среднем по рынку, говорится в журналистском расследовании.

Другая вероятная учительница немецкого для детей Путина — 33-летняя уроженка Боснии и Герцеговины София Б. По данным расследователей, она долго жила и училась в Австрии, с 2017-го живет в РФ и официально числится сотрудницей благотворительной организации, принадлежащей Алине Кабаевой. Как пишет Stern, две двоюродные сестры Кабаевой в 2023 году неоднократно бронировали для Ирене Э. билеты на авиарейсы между Москвой, Петербургом и Сочи. При этом она несколько раз оказывалась в том же самолете, что и София Б.

На сегодняшний день Ирене Э. и София Б., судя по документам, работают переводчицами в фирме Ena Invest, которой владеет друг Путина Геннадий Тимченко. Только в ноябре 2025 года Ирене Э. и София Б. получили зарплату по 2,9 миллиона рублей (32 тысячи евро). Это почти в 100 раз больше, чем средняя месячная зарплата российских учителей.

По информации Stern, Ирене Э. владеет квартирой в Москве площадью 117 квадратных метров и ценой 1,6 миллиона евро. Она прописана в Петербурге. Немецкое издание признает, что приведенные факты не точные доказательства работы этих женщин на президента РФ. Но эти данные «вписываются в общую картину» выстроенной Путиным системы, заявил журналу Георгий Албуров из ФБК.

В 2024 году основанный Михаилом Ходорковским центр «Досье» опубликовал материал, согласно которому двух предполагаемых сыновей Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой зовут Иван и Владимир. Они живут преимущественно в резиденции президента РФ на Валдае, не посещали школ и детских садов, с ними рядом находятся гувернеры, няни и тренеры.
