Учителям начальных классов занижают зарплату из-за непрофильных дипломов

Депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Курманалиева выступила в защиту учителей начальных классов, столкнувшихся с занижением выплат. По ее словам, педагоги, имеющие высшее профильное образование (история, математика, физика и другие), но работающие в начальном звене, начали получать зарплату по тарифу среднего профессионального образования.

Парламентарий подчеркнула, что такая практика обосновывается якобы «несоответствием специальности». При этом многие из учителей успешно обучают детей младшего возраста на протяжении 10-20 лет и обладают высокой квалификацией.

Фото — скриншот с прямого эфира. Жылдыз Курманалиева

Она призвала профильные ведомства пересмотреть систему начисления выплат и принять решение в пользу защиты прав учителей.

С 1 апреля зарплату педагогов в школах увеличили на 100 процентов. Базовая ставка осталась прежней — 7 тысяч 40 сомов. К ней предусмотрены коэффициенты. Зарплата учителя зависит от степени образования, местности работы, количества учебных часов, нагрузки и ставки, педагогического стажа, доплат за классное руководство и проверку тетрадей.