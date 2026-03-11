В Кыргызстане с 1 апреля 2026 года повышение заработной платы будет в равной степени распространяться на всех учителей независимо от преподаваемого предмета. Об этом заявили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, распространяемая сейчас информация о том, что повысят заработную плату только учителям STEM-предметов, а у преподавателей истории, кыргызского языка и географии останется без изменения, не соответствует действительности. Как и данные о том, что часы по этим предметам сократят.

Минпросвещения придерживается основного принципа, по которому каждый учитель в школе, воспитывая подрастающее поколение, выполняет стратегическую государственную миссию.

Ранее сообщалось, что зарплату работникам системы образования повысят на 100 процентов от действующего уровня.

По словам главы государства, средняя заработная плата учителей в стране составляет 26 тысяч сомов, а с 1 апреля 2026 года после повышения она составит около 40 тысяч сомов. В отдаленных регионах педагог с высшим образованием, получающий сейчас 65,8 тысячи сомов, после повышения станет получать 80,8 тысячи сомов.

Минимальная заработная плата учителя по Кыргызстану в настоящее время составляет 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи.

Она зависит от степени образования, местности работы, наличия учебных часов, учебной нагрузки и ставки, педагогического стажа, а также от наличия доплат за классное руководство и проверку тетрадей.