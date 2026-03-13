Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться

Педагогическое сообщество Кыргызстана и Федерация профессиональных союзов обратились к главе кабмина с просьбой доработать проект постановления по оплате труда учителей.

Педагоги обращают внимание на то, что в проекте документа, как и в действующем постановлении кабинета министров № 181 от 30 марта 2022 года, сохраняется значительная разница в коэффициентах кратности оплаты труда между учителями различных дисциплин.

Так, согласно проекту, оклад учителя общеобразовательных дисциплин с квалификацией «бакалавр» составляет 23 тысячи 232 сома, тогда как оклад учителя математики, физики, химии и биологии — 27 тысяч 808 сомов. С учетом надбавок за педагогический стаж разница в зарплате может достигать 6,9 тысячи, 9,2 тысячи и 11,5 тысячи сомов в зависимости от продолжительности стажа.

При этом педагоги разных дисциплин выполняют сопоставимый объем профессиональной работы: подготовку к занятиям; проверку письменных работ учащихся; методическую и воспитательную деятельность; участие в педагогических советах и мероприятиях школы; взаимодействие с родителями и обучающимися.

До принятия постановления № 181 оплата труда педагогических работников осуществлялась без дифференциации по предмету преподавания, и базовые условия оплаты труда учителей различных дисциплин были равными.

«Введение значительных различий в коэффициентах оплаты привело к возникновению заметной диспропорции в уровне зарплаты при сопоставимом объеме труда. Такая ситуация вызывает обеспокоенность педагогического сообщества и становится причиной напряженности в трудовых коллективах образовательных организаций», — говорится в обращении.

Его авторы подчеркивают: Трудовой кодекс КР, а также основные принципы деятельности профсоюзов исходят из фундаментального принципа социальной справедливости — равной оплаты труда равной ценности. Этот принцип лежит в основе современной системы трудовых отношений и направлен на предотвращение дискриминации работников по любым признакам, включая специфику выполняемой работы при равной сложности и ответственности.

«Педагогический труд вне зависимости от преподаваемого предмета требует высокой квалификации, ответственности, психологической устойчивости, постоянного саморазвития и полной самоотдачи. Каждый учитель, будь то преподаватель языка, истории, географии, математики или естественных наук, вносит одинаково важный вклад в воспитание и образование будущего поколения нашей страны.

Мы понимаем, что установление повышенных коэффициентов для отдельных дисциплин ранее продиктовано стремлением стимулировать приток специалистов в определенные области. Однако практика применения данной нормы показала, что подобный подход одновременно породил серьезную проблему необоснованной дифференциации оплаты труда педагогических работников, выполняющих сопоставимый по объему и сложности труд», — отмечают педагоги.

Педагогическое сообщество страны и ФПС обращаются с просьбой:

создать рабочую группу с участием представителей Министерства просвещения, профсоюзов работников образования, педагогического сообщества, соответствующих министерств и ведомств, а также экспертов для дополнительной доработки проекта постановления;

пересмотреть положения проекта постановления, предусматривающие различие коэффициентов кратности оплаты труда между учителями различных дисциплин;

рассмотреть возможность установления более справедливых и сбалансированных условий оплаты труда педагогических работников, основанных на принципе равной оплаты равного труда;

установить единый базовый коэффициент оплаты труда для всех учителей общеобразовательных предметов, без разделения на «приоритетные» и «неприоритетные» дисциплины.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане с 1 апреля 2026 года повышение заработной платы будет в равной степени распространяться на всех учителей, независимо от преподаваемого предмета.