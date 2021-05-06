Ситуация на границе. Сколько депутаты пожертвовали пострадавшим

Активисты провели акцию у «Белого дома». Они просили депутатов Жогорку Кенеша и других госслужащих пожертвовать деньги в помощь пострадавшим в Баткенской области.

В итоге собрали 43 тысячи 561 сом.

«Размер самого маленького пожертвования составил 5 сомов, наибольшего — 10 тысяч. Мы записали имена каждого принявшего участие в акции нардепа», — рассказали волонтеры.

Отметим, активисты на собранные деньги планируют построить детский сад в Баткенской области.

В приграничном конфликте

190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.