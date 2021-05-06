16:57
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Сколько депутаты пожертвовали пострадавшим

Активисты провели акцию у «Белого дома». Они просили депутатов Жогорку Кенеша и других госслужащих пожертвовать деньги в помощь пострадавшим в Баткенской области.

В итоге собрали 43 тысячи 561 сом.

«Размер самого маленького пожертвования составил 5 сомов, наибольшего — 10 тысяч. Мы записали имена каждого принявшего участие в акции нардепа», — рассказали волонтеры.

Отметим, активисты на собранные деньги планируют построить детский сад в Баткенской области.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193134/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Таджикистан официально подтвердил гибель 19 человек
Stop Rahmon. В Алматы кыргызстанцы вышли на пикет протеста
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
Чиновники Таджикистана размещают фейки, используя фото сожженного села Максат
Вопрос кыргызов в Жерге-Тальском районе под контролем МИД и МВД
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Активисты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана выступили против провокаций
Депутаты просят главу ПРООН помочь в восстановлении домов баткенцев
Ситуация на границе. Жогорку Кенеш готовит обращение к мировому сообществу
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Сотрудники &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром нефти Азии&raquo; поздравили ветеранов ВОВ Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
6 мая, четверг
16:52
Поезда Бишкек — Кара-Балта полностью сняли с обращения. Нет пассажиров Поезда Бишкек — Кара-Балта полностью сняли с обращения....
16:45
Ситуация на границе. Сколько депутаты пожертвовали пострадавшим
16:29
Третья волна COVID-19. Школы Каинды снова ушли на удаленку
15:57
Чиновники Таджикистана извинились и заменили фото, сделанные в сожженном Максате
15:30
Президенту показали строящийся военный городок в Лейлекском районе