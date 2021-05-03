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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Баткенская трагедия. Более 650 кыргызстанцев пришли сдавать кровь

652 кыргызстанца хотели сдать кровь для пострадавших во время конфликта на границе. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, донорами выступили 469 человек. Ализа Солтонбекова поблагодарила всех добровольцев.

Ранее Ализа Солтонбекова отметила, что в больницах продолжают лечение 99 кыргызстанцев.

Конфликт на границе начался 28 апреля. В нем участвовали местные жители, армейские подразделения и тяжелая техника. О перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских селах разрушили 78 домов, две школы и другие объекты. Пострадали погранзаставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожар уничтожил более 10 домов.

По конфликту Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192657/
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