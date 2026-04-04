Общество

Военнослужащие российской авиабазы «Кант» стали донорами центра крови в Бишкеке

Военнослужащие российской авиационной базы «Кант» приняли участие в донорской акции и пополнили запасы Республиканского центра крови в Бишкеке.

По данным пресс-службы авиабазы, 48 военнослужащих сдали кровь, собрано более 20 литров донорского материала.

Акция носит регулярный характер и проводится не реже одного раза в три месяца. Участие военнослужащих РФ в донорском движении является проявлением исторического братства народов России и Кыргызстана, символом общей памяти о подвиге в годы Великой Отечественной войны и преемственности поколений, говорится в сообщении.
