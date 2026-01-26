15:37
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках программы «Единое здоровье»

Доноры выделят нашей стране более $30 миллионов. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил первый замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев при обсуждении проекта «О ратификации Соглашения о финансировании и Грантового соглашения по проекту «Фаза 1 для Кыргызской Республики в рамках программы «Единое здоровье» для предотвращения пандемий, обеспечения жизнестойкости продовольственных систем и здоровья экосистем в Центральной Азии» между КР и Международной ассоциацией развития/Международным банком реконструкции и развития, подписанных 11 июля 2025 года в Бишкеке».

По его словам, для реализации проекта выделят кредит в $30 миллионов и грант в $1,79 миллиона.

«Предлагаемый проект представляет собой амбициозную инициативу, направленную на укрепление здоровья населения, животных и улучшение окружающей среды. Фаза 1 состоит из трех основных компонентов, которые разработаны таким образом, чтобы быть достаточно всеобъемлющими для создания и укрепления основного потенциала системы в обычных условиях и потенциально поддерживать критические функции обнаружения и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ходе реализации концепции региональной программы «Единое здоровье» и подчеркивает взаимосвязь между этими тремя компонентами и необходимость комплексного подхода к решению глобальных проблем здравоохранения.

Основные направления проекта: борьба с зоонозными инфекциями, профилактика устойчивости к антимикробным препаратам, обеспечение безопасности пищевых продуктов», — добавил Жаныбек Керималиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359297/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызская Республика избрана председателем программы СПЕКА на 2026 год
Министр экономики представил Нацпрограмму развития КР до 2030 года
Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Утверждена Программа развития зеленой экономики в КР до 2029 года
В КР улучшат лечение болезни почек: разработана нацпрограмма до 2030 года
Почему выстраивается очередь в Республиканском центре крови
Как стать донором в Бишкеке: что нужно знать и к чему быть готовым
Кабмин увеличил размеры компенсации донорам крови
Военнослужащие авиабазы «Кант» сдали кровь для тяжелобольных кыргызстанцев
Акция «Сдай кровь — спаси жизнь» в поддержку онкобольных детей пройдет в Бишкеке
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
В&nbsp;парламенте предложили отменить оплату по&nbsp;двойному тарифу за&nbsp;ночные смены В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Мойщик автомобилей из&nbsp;Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом Мойщик автомобилей из Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
26 января, понедельник
15:24
В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках программы «Единое здоровье» В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках програ...
15:18
В Кыргызстане за неделю зафиксировано 14,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
15:05
Азис Абакиров: IT-специалисты Кыргызстана стали брендом
15:00
Самат Джантелиев: По расчетам, в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы
14:48
В Ошской области задержаны два следователя, подозреваемые в вымогательстве