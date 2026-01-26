В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках программы «Единое здоровье»

Доноры выделят нашей стране более $30 миллионов. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил первый замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев при обсуждении проекта «О ратификации Соглашения о финансировании и Грантового соглашения по проекту «Фаза 1 для Кыргызской Республики в рамках программы «Единое здоровье» для предотвращения пандемий, обеспечения жизнестойкости продовольственных систем и здоровья экосистем в Центральной Азии» между КР и Международной ассоциацией развития/Международным банком реконструкции и развития, подписанных 11 июля 2025 года в Бишкеке».

По его словам, для реализации проекта выделят кредит в $30 миллионов и грант в $1,79 миллиона.

«Предлагаемый проект представляет собой амбициозную инициативу, направленную на укрепление здоровья населения, животных и улучшение окружающей среды. Фаза 1 состоит из трех основных компонентов, которые разработаны таким образом, чтобы быть достаточно всеобъемлющими для создания и укрепления основного потенциала системы в обычных условиях и потенциально поддерживать критические функции обнаружения и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ходе реализации концепции региональной программы «Единое здоровье» и подчеркивает взаимосвязь между этими тремя компонентами и необходимость комплексного подхода к решению глобальных проблем здравоохранения.

Основные направления проекта: борьба с зоонозными инфекциями, профилактика устойчивости к антимикробным препаратам, обеспечение безопасности пищевых продуктов», — добавил Жаныбек Керималиев.