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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Кыргызстанцы за рубежом провели митинги в поддержку Баткена

Кыргызcтанцы в разных странах вышли на митинги в поддержку баткенцев. Видео акций протеста опубликовано в социальных сетях.

Участники митинга в Сан-Франциско (США) потребовали от международных институтов привлечь президента Таджикистана Эмомали Рахмона к ответственности.

«Люди погибли, международные СМИ писали об этом. Нам нужна помощь. Помогите Кыргызстану», — говорят наши соотечественники.

Акции протеста прошли в двух городах Германии — Франкфурте-на-Майне и Гамбурге. Кыргызстанцы вышли на митинг к зданию посольства Таджикистана в Германии.

«Призываю прежде всего к миру. Призываю решить этот конфликт мирно, без применения оружия и насилия. Также призываю придерживаться достигнутых договоренностей», — говорит кыргызстанец.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 179 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192647/
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