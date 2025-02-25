«Азаттык» установил гибель как минимум 70 уроженцев КР на войне в Украине

Журналисты «Азаттыка» установили гибель как минимум 70 уроженцев Кыргызстана в ходе вторжения России в Украину. В редакции сообщили, что 38 из них являются гражданами КР, у 10 человек были паспорта обеих стран — Кыргызстана и России.

По данным журналистов, самому младшему из погибших было 19 лет, самому старшему — 61.

Отмечается, что 18 человек из списка отправились на войну из мест лишения свободы в России. Большинство из них заключили контракт с ЧВК «Вагнер» в первый год вторжения, но есть и те, кто воевал по соглашению с Министерством обороны РФ. Некоторые из них погибли в боях в Изюме, Бахмуте, Авдеевке.

Более 10 мужчин были отправлены в Украину из российской армии, где они проходили службу.

Журналисты «Азаттыка» составили список на основании базы «Би-Би-Си» и «Медиазоны», а также открытых источников. Это может быть неполный список кыргызстанцев, погибших в ходе боевых действий в Украине.