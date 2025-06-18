За человека не принимают. О влиянии миграционной политики РФ на кыргызстанцев

За последние два года правительство России максимально ужесточило миграционное законодательство. Там участились задержания граждан из стран СНГ. Многих мигрантов депортируют даже за мелкие правонарушения.

Мы поговорили с кыргызстанцами, работающими в разных городах РФ, и узнали, как на них повлияли эти меры.

Отказали в госслужбе, поэтому стал мигрантом

Адилету (имя изменено) 28 лет. Он родом из Баткенской области. Работает в Сургуте менеджером в одной из сетей быстрого питания. Приехал после окончания магистратуры в 2019 году. По образованию экономист. В 2023-м уволился и попытался устроиться на госслужбу в Кыргызстане, сдав соответствующий тест, но остаться на родине ему не удалось.

«По баллам занял второе место. Но работу получили те, кто набрал меньше всего баллов и занимал последние места в списке. Меня даже в резерв не взяли. Я не претендовал на управляющую должность, подавался на самую простую позицию. Это меня сильно разочаровало, и я вернулся в Сургут», — говорит Адилет.

В России он живет с женой и сыном. Супруга работает в кондитерском магазине.

Получать документы стало дорого и сложно

«Сейчас, спустя месяц после въезда в Россию, ты должен встать на миграционный учет. Зарегистрироваться по факту проживания почти невозможно, так как местные официально не регистрируют мигрантов у себя дома», — отмечает кыргызстанец.

В октябре 2024 года в РФ приняли закон, увеличивающий наказание за организацию незаконной миграции до 15 лет лишения свободы. Ужесточены наказания за фиктивные регистрации и подделку документов.

Нужно пройти медобследование. Раньше оно стоило 7 тысяч рублей, сейчас — 9,5 тысячи. Там толком не проверяют, им лишь бы получить деньги и выдать документ. «Зеленую карту» до этого выдавали бесплатно, сейчас — за 1,5 тысячи рублей. Адилет

«Зеленая карта», она же дактилоскопическая карта, — это документ в виде ламинированной карточки зеленого цвета, который выдают иностранцу после прохождения двух процедур: сдачи отпечатков пальцев и фотографирования.

Адилет замечает, что сейчас у представителей Центральной Азии госорганы запрашивают нотариальные переводы паспортов и других документов, чего раньше не требовали. И это все также стоит денег.

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Собеседник подчеркивает, что созданная бюрократия все усложнила для мигрантов. Тем, кто приехал сюда сразу после школы, или тем, кто не владеет русским, не знает своих прав, совсем тяжело.

«Чтобы встать на регистрационный учет, они по-прежнему идут в МФЦ. Там документы не могут самостоятельно заполнить и платят за это 4,5 тысячи рублей, стоят в очереди. А все это можно сделать через электронный портал www.gosuslugi.ru. Но потребуются время и нервы. Сотрудники нашего консульства не проводят информационно-разъяснительные мероприятия. Есть так называемые помощники консула, но они получают от 2 до 5 тысяч рублей за консультации», — говорит кыргызстанец.

Последние два года мало того, что курс рубля упал, так все стало платным и подорожало. Мы сейчас здесь просто существуем. Адилет

За человека перестали принимать

Трудящиеся в России за последние два года заметили усиление бытовой ксенофобии, особенно в крупных городах. Проверки со стороны правоохранительных органов стали почти постоянными и зачастую заканчиваются задержаниями и штрафами, которые приводят к депортации с последующим запретом на въезд.

«Однажды омоновцы забрали меня из мечети. Позже отпустили благодаря тому, что у меня все документы в порядке. Но их отношение было недоброжелательным, максимально грубым. Раньше такого не было. Сейчас тебя не принимают за человека. Им не важны твое мнение, права. Последние два года наблюдается открытое проявление ненависти со стороны полиции. Настроения и среди простого населения изменилось», — говорит собеседник.

Два года назад учитывали, что ты являешься гражданином стран ЕАЭС. Относились с уважением, видя кыргызский паспорт. Сейчас такого нет. Адилет

Кыргызстанец устроил сына в садик. Но, по его словам, его земляк не смог зачислить двух дочерей в школу и отправил их на родину.

Отметим, с 1 апреля 2025 года ввели обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы. Детей, не прошедших его, не зачисляют в учебные заведения.

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев на заседании парламента заявлял, что к нему обращается очень много родителей, которые не смогли устроить детей в школы, и потребовал от кабмина провести переговоры с российскими коллегами по этому вопросу.

Здесь трудно, но возвращаться не планирую

Адилет пока не планирует возвращаться на родину. Полтора года назад он побывал в Кыргызстане и понял, что в государственной и муниципальной службах ничего не поменялось: при устройстве на работу до сих пор важную роль играют взятка и связи.

«Возможно, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев контролирует коррупцию среди высоких постов, но на низовом уровне все, как прежде. Пока у меня нет уверенности в том, что я смогу там трудоустроиться на желаемую работу», — отметил кыргызстанец.

Призыв участвовать в СВО

По словам Адилета, тем мигрантам, у кого есть проблемы с документами, предлагают составить контракт с Минобороны.

«Куда бы ты ни пошел — в больницу, магазин, на улице — везде реклама службы по контракту. Обещают стабильный доход, гражданство и так далее», — говорит он.

По словам собеседника, один 27-летний кыргыз — его односельчанин — заключил контракт с Минобороны.

«Он рассказал, что там были кыргызы и из других городов. Со слезами на глазах вспоминал, что всего их было 155 нерусских. Их отправили в определенную местность и приказали захватить. В итоге из 155 человек выжили только 5. Он сам получил осколочное ранение, его отправили на лечение. У него накопилось очень много долгов, поэтому он поехал туда. Его хотели снова отправить на СВО, но он на полученные от компенсации деньги купил технику и отправил туда, чтобы остаться в Сургуте. Сейчас купил машину и таксует. Мы радуемся тому, что он выжил», — заключил Адилет.

Попал в реестр

Нурдоолоту (имя изменено) 35 лет, у него четверо детей. Живет в Екатеринбурге с 2011-го. Приехал из Ошской области. Последние три года работает таксистом.

«В прошлом году поехал в Кыргызстан и думал, что больше не вернусь. Но пришлось. Детей, жену оставил в Кыргызстане. С ними было бы очень сложно. Да и сейчас нелегко. Недавно попал в реестр контролируемых лиц, поэтому собираюсь покинуть Россию», — говорит Нурдоолот.

Он предполагает, что попал в реестр из-за отсутствия «зеленой карты». Несмотря на то что приехал в Екатеринбург полгода назад, до сих пор не смог получить ее.

«Чтобы ее получить, нужно ехать в 2.00 и стоять в очереди, несмотря на погоду. Помимо нас, там есть узбеки, таджики. Их больше. Пока сдашь отпечатки пальцев и анализы, проходит месяц. Встать на регистрационный учет тоже сложно. Нужно регистрироваться по факту проживания, а те, кто сдает квартиры, не пропишут нас у себя. Сколько уже кыргызстанок осудили за то, что ставили на учет соотечественников», — отмечает собеседник.

Недавно в квартиру, где мы жили, прибыли омоновцы и нас пятерых забрали в участок. Мы оплатили штраф по 5 тысяч рублей, но это может повториться и могут депортировать. Нурдоолот

Он планирует работать в Кыргызстане либо таксистом, либо поваром.

«Мои знакомые уже переехали и тоже приглашают. Мне кажется, многие сейчас покидает Россию. Многие работают в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде», — заметил кыргызстанец.

Это все ради порядка

Максатбек Токтосунов родом из Джалал-Абадской области. Он приехал в Россию 19 лет назад, в Москве с 2019 года. У него супруга и двое детей.

«Когда впервые приехал в РФ, начал со стройки. Потом в этой сфере начались проблемы, бывало, работали только за аванс по 2-3 тысячи рублей. Крупные суммы получали бригадиры или кто постарше и сбегали. Перешел на грузоперевозки. Потом попал в аварию и занимался доставкой еды. Перешел в такси и до сих пор работаю в этой сфере», — говорит кыргызстанец.

По его словам, раньше на мигрантов особо внимания не обращали, поэтому многие из стран СНГ особо не заморачивались с документами.

«Сейчас каждый начал уделять этому внимание. Наверное, так должно было быть, чтобы был порядок. Но это создает определенные трудности для нас», — признается Максатбек Токтосунов.

Правоохранительные органы проводят регулярные рейды в чайханах, хостелах, мечетях и других местах скопления мигрантов. Поэтому он старается избегать их.

Отметим, из-за частых рейдов кыргызстанцы перестали проводить, как раньше, торжества и посиделки в увеселительных заведениях.

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В 2023 году Максатбек Токтосунов попытался вернуться в Кыргызстан, поработать на малой родине, в Ноокене, и Бишкеке, но его не устроила зарплата. Он переехал в Москву.

«Ты делаешь ту же работу, что и в Москве, но получаешь копейки. Поэтому сложно было, к тому же в Кыргызстане все дорого. Если у тебя с документами будет все хорошо, то проблем в России не будет. Но иногда могут депортировать из-за того, что твое лицо не понравилось или у тебя есть борода, необразован, не знаешь языка и так далее. Могут развернуть на границе, если в телефоне обнаружат что-то», — говорит кыргызстанец.

До 2019 года ходил без документов. Несмотря на это, правоохранительные органы относились мягко, наверное, из-за знания языка. Обходились по-человечески. Сейчас такое невозможно. Максатбек Токтосунов

В Кыргызстане у собеседника живут мать, младший брат и сестра. Он отправляет им деньги редко, поэтому изменения курса рубля к сому его заботит не сильно.