Все кыргызстанцы, покорившие Эверест. Кто они и чем занимаются

В мае сразу две кыргызстанки — Асель Байбагышева и Рысгуль Акимжанова — покорили самую высокую горную вершину в мире — Эверест. До этого такое восхождение совершили только четыре наших соотечественника.
Кто же еще из кыргызстанцев покорил Эверест и чем они занимаются?
Дмитрию Грекову 61 год. Он тренер по альпинизму и профессионально занимается высокогорными восхождениями. Совершил восхождение на Эверест 28 лет назад — 20 мая 1997-го, в 33 года. В этом ему финансово помог первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выделив на экспедицию $180 тысяч.
Дмитрий Греков — заслуженный мастер спорта, обладатель титула «Снежный барс».
«Моя продолжительная исследовательская и бизнес-деятельность была тесно связана с величайшими горными массивами Азии: Ала-Тоо (Тянь-Шань), Памир, Кохи-Сафед, Гиндукуш и Кордильеры Северной Америки. Все это заложило основу для появления спортивного увлечения альпинизмом и горными лыжами», — говорится в биографии Эдуарда Кубатова на сайте Федерации альпинизма и скалолазания.
Сейчас он президент указанной организации, почетный консул Республики Индонезия в КР, представитель швейцарской компании Bartholet Maschinenbau AG в Кыргызстане, которая планирует построить канатную дорогу в Бишкеке.
Кадыр Сайдилкан стал третьим кыргызстанцем, покорившим высочайшую вершину Земли. Кроме флага страны, он также поднял туда трехкилограммовый эпос «Манас» в версии Сагымбая Орозбак уулу.
Известен в качестве генерального директора компании Integra engineering, которая занимается монтажными работами, промышленными и инфраструктурными строительными проектами по всей Центральной Азии. Является братом Жоодара Сайдилкана — владельца «Новотеля» в Бишкеке.
В интервью одному из местных изданий предприниматель отметил, что альпинизм — это дорогой вид спорта.
«Одежда, обувь стоят тысячу с лишним долларов. Но я всю жизнь занимался бизнесом. Вообще, в горах можно встретить много миллионеров. С одним из них я поднялся на Эверест, а многих пригласил погостить в Кыргызстане. Вот так и я развиваю туризм. А в Антарктиде я играл в волейбол с актером Уиллом Смитом», — рассказал он.
пришлось отступить на высоте 8 тысяч 350 — 8 тысяч 400 метров.
После ухода с госдолжности Илим Карыпбеков говорил, что у него есть юридическая компания.
«Кроме этого, занимаюсь предпринимательством. В городе кофейными автоматами занимаются три фирмы, самая первая из которых принадлежит мне. Также у меня есть доля в компьютерных клубах», — рассказывал он одному из телеканалов.
Илим Карыпбеков активен в соцсетях и снимает выпуски для своего YouTube-канала. В январе опубликовал документальный фильм, в котором рассказал о личном опыте восхождения на Эверест.
По образованию Асель Байбагышева экономист, работает бухгалтером.
«Это моя основная деятельность, и все будние дни я провожу в офисе, закрываю баланс, считаю заработную плату и налоги. Спортом я занималась и раньше, но не так активно. Это были катания на лыжах, велосипедные прогулки и прочее, но ничего серьезного. В альпинизм пришла восемь лет назад, и с тех пор он меня захватил полностью», — рассказала она в интервью местному интернет-изданию.
Супруг Рысгуль Акимжановой — депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев. Вместе они воспитывают пятерых детей.
Покорение Эвереста требует не только физической и моральной подготовки, но и значительных финансовых затрат.
Стоимость восхождения на Эверест варьируется от $60 тысяч до $90 тысяч в зависимости от выбранной экспедиции и уровня комфорта. Кроме того, надо платить за разрешение на подъем — от $11 тысяч до $15 тысяч. Отдельно расходы на визу, авиабилеты, питание, медицинскую страховку и прочее.