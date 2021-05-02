Жертвы агрессии Таджикистана. Медики спасли жителя Лейлека с ранением в голову

Хирурги Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии совместно с коллегами из Национального госпиталя провели сложную операцию по извлечению пули из головы пострадавшего во время вооруженного нападения таджикских военных на мирных жителей Кыргызстана.

По словам анестезиолога Мирлана Каныбек уулу, сегодня в Лейлеке в больницу поступил 38-летний пациент с огнестрельным ранением в голову и грудную клетку. Он пострадал 30 апреля во время беспорядков в приграничной зоне.

Медики провели консилиум и определили схему операции, которую провели нейротравматолог Илимбек Манапов и хирург Уланбек Ташбаев.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Пулю извлекли. Состояние больного относительно удовлетворительное.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.