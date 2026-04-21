Государство будет платить за сложные операции. Проект на обсуждении

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект постановления о порядке оказания высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской помощи за счет средств специального фонда.

Согласно проекту, право на такую помощь получат все граждане вне зависимости от места проживания и социального статуса — при наличии медицинских показаний.

Документ предусматривает создание прозрачного механизма финансирования сложных операций и лечения, которые требуют дорогостоящего оборудования и препаратов. Помощь будут оказывать за счет Фонда высоких технологий с частичным или полным покрытием стоимости.

Лечение будут предоставлять в рамках утвержденного перечня высокотехнологичных услуг и в пределах выделенных квот.

Процедура включает направление от лечащего врача, рассмотрение документов профильной клиникой и постановку пациента в очередь при необходимости. Решение о госпитализации должно приниматься в течение 10 рабочих дней.

Предусмотрены как плановые, так и экстренные случаи. При угрозе жизни пациента помощь будут оказывать незамедлительно, без предварительных формальностей.

Часть расходов может покрываться пациентом, однако от сооплаты освободят детей, людей с инвалидностью, пациентов с социально значимыми заболеваниями и ряд других категорий.

Власти подчеркивают, что новый порядок направлен на повышение доступности сложной медицинской помощи, прозрачность распределения средств и снижение коррупционных рисков.