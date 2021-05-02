Расследования военной агрессии против мирных жителей Кыргызстана требуют от ООН

Общественный деятель Ассоль Молдокматова направила открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой обратить внимание на военную агрессию Таджикистана против мирного населения Кыргызстана. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Фото Ассоль Молдокматовой. Обращение

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«Народ Кыргызстана в эти дни скорбит и переживает за гибель невинных граждан, провожая их в последний путь. Варварское нападение сродни военному преступлению. Военная агрессия была проявлена со стороны Таджикистана на мирную, добрососедскую, дружественную Кыргызскую Республику и братский народ. В одностороннем порядке таджикской стороной задействованы тяжелые виды вооружения в отношении мирных жителей Кыргызстана, в результате чего целенаправленно снесены дома, сожжены села, уничтожены социальные объекты, имеются жертвы», — говорится в обращении.

Ассоль Молдокматова простит Антониу Гутерриша провести международное расследование совершенных преступлений Таджикистана против мирного населения Кыргызской Республики.

Она настаивает на репарации — материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения в отношении другого субъекта международного права.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.