Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки

Общественный деятель и телеведущая Ассоль Молдокматова прокомментировала инцидент с участием своего сына Жана Воинова, который задержан по статье «Хулиганство», и его жены Зарины.

Конфликт между молодыми людьми произошел в ночь с 30 июня на 1 июля в одном из залов отеля Sheraton в Бишкеке.

Ассоль Молдокматова, известная своими резонансными выступлениями по вопросам социальной справедливости, записала короткое видеообращение:

«В течение многих лет я озвучиваю все проблемы общества, всегда на стороне справедливости. Произошедшее очень больно ранило меня. Мне очень тяжело. Сейчас идет следствие. Давайте дождемся его завершения. Я верю в справедливый вердикт. Это мои дети, которых я очень сильно люблю. Зарина для меня дочь, мама моих внучек. Взрослые люди всегда в ответе за свои поступки. И я всегда за справедливость», — заявила она.

Напомним, по факту избиения блогера и двух ее подруг в отеле Sheraton в ночь на 1 июля задержан танцор Жан Воинов. Согласно сообщению пресс-службы УВД Первомайского района, инцидент произошел 1 июля около 1.00. Потерпевшие — блогер Алина Жакыпова (известная как Begemot Kyz) и две ее подруги — подали заявление в милицию. По их словам, в драке возле бассейна участвовали восемь человек, среди которых были Жан и Зарина (жена Воинова). Жан Воинов якобы угрожал ножом.

По данному факту также задержан А.Р., 1994 года рождения, — мужчина, который швырял девушек в бассейн. Его поместили в СИЗО на месяц за хулиганство и грабеж.