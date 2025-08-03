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Общество

Никто не читает. Снизить количество докладов ООН предложил Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости снизить количество докладов и заседаний организации, сославшись на чрезмерную загруженность структуры и слабую эффективность ряда документов.

СМИ
Фото СМИ. Доклады ООН никто не читает, признался Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Сегодня более половины всех мандатов требуют подготовки докладов. Только за прошлый год секретариат подготовил 1 тысячу 100 докладов — на 20 процентов больше, чем в 1990-м. Три из пяти касаются повторяющихся тем. Я должен признать, что эти доклады тоже становятся длиннее — объем текста вырос более чем на 40 процентов за последние 20 лет. Мы предлагаем меньше заседаний и меньше докладов, но при этом они должны в полной мере соответствовать всем мандатам», — заявил он, выступая на заседании.

Антониу Гутерриш отметил, что, несмотря на объем проделанной работы, значительная часть докладов остается малозаметной: каждый пятый из них набирает менее тысячи скачиваний. Генсек ООН при этом не уверен, что их читают. А расходы на подготовку документов и организацию заседаний составляют значительную часть регулярного бюджета. По словам генсека, из каждых десяти долларов бюджета один идет на прямое обслуживание заседаний и публикаций, не считая дополнительных косвенных затрат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338331/
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