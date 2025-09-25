07:14
Власть

Садыр Жапаров пригласил генсека ООН принять участие в саммите «ШОС+» в Бишкеке

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Антониу Гутерриш отметил стремительное развитие Кыргызстана, подчеркнув роль страны в обеспечении мира и стабильности в Центральной Азии.

Садыр Жапаров поздравил генсека и сотрудников Организации с 80-летием со дня ее основания. Он подчеркнул, что Кыргызстан, как полноправный член ООН, неизменно привержен целям и принципам, закрепленным в уставе, и нацелен на активное взаимодействие с мировым сообществом в решении актуальных глобальных вызовов – изменения климата, бедности, конфликтов и неравенства.

Глава государства пригласил Антониу Гутерриша принять участие в саммите «ШОС+», который состоится осенью 2026 года в Бишкеке.

Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на укрепление партнерства, совместные усилия в деле обеспечения мира, стабильности, устойчивого развития и защиты прав человека.

Садыр Жапаров также оставил запись в Книге почетных посетителей ООН.
