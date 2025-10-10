Урегулирование ситуации в Газе. ООН приветствует договоренности и окажет помощь

Организация Объединенных Наций окажет всестороннюю поддержку в Газе после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, Израиль и ХАМАС согласовали первый этап мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 20 пунктов, после непрямых переговоров в Египте.

ХАМАС согласился освободить всех заложников, также предусмотрен вывод израильских войск на «согласованную линию».

Политическое руководство ХАМАС призвало международное сообщество обеспечить гарантии выполнения условий соглашения, включая освобождение палестинских заключенных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал событие «великим днем для Израиля».

«Я призываю все стороны полностью соблюдать условия соглашения и в полной мере воспользоваться открывающимися возможностями», — подчеркнул генсек ООН.

По его словам, у ООН «есть опыт, сети логистики и налаженные связи с общинами, чтобы начать работу».

«Нам необходим полный, безопасный и устойчивый доступ для гуманитарных работников; снятие бюрократических барьеров и препятствий; восстановление разрушенной инфраструктуры. И государства-члены должны обеспечить надлежащее финансирование гуманитарных операций, чтобы удовлетворить огромные потребности», - сказал Антониу Гутерриш.

Как сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), жители Газы и Израиля встретили новость о возможном соглашении с ликованием. В Управлении подчеркивают, что необходимо немедленно доставить помощь самым уязвимым группам населения — и в нужных объемах.

ООН готова доставить в Газу и распределить среди населения товары первой необходимости, такие как продовольствие, медикаменты, палатки и «все, что нужно людям».

На складах за пределами Газы уже подготовлено около 170 тысяч тонн продовольствия, медикаментов, укрытий и других необходимых товаров, готовых к доставке сразу после вступления соглашения в силу.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.