Организацию Объединенных Наций ждет реформа: о новшествах рассказал генсек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил пакет предложений, направленных на повышение эффективности работы организации и улучшение координации по трем ключевым направлениям — мир и безопасность, устойчивое развитие и права человека.

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном инициативе «ООН-80», он подчеркнул необходимость структурных изменений и пересмотра программ в масштабах всей системы ООН.

«Мое видение системы ООН ясно: структуры должны работать как единое целое, чтобы добиваться лучших результатов, преодолевая раздробленность, устраняя дублирование функций, совершенствуя модели финансирования и укрепляя синергию», — сказал Антониу Гутерриш.

Он объявил о создании специальной команды по реализации инициативы «ООН-80», которая будет выносить предложения на рассмотрение межправительственных органов и реализовывать их. Инициатива «ООН-80» направлена на оптимизацию работы организации, повышение ее эффективности и подтверждение актуальности миссии ООН в быстро меняющемся мире.

Первое направление сосредоточено на модернизации управленческих процессов и повышении эффективности работы секретариата и всей системы ООН, в том числе за счет объединения административных платформ, переноса ряда офисов в более экономичные регионы и сокращения расходов на недвижимость при сохранении ключевых программ.

Второе направление — это анализ полного жизненного цикла мандатов ООН с целью повышения согласованности, подотчетности и эффективности.

Среди предложений главы ООН — консолидация и реструктуризация команд по вопросам мира и безопасности в штаб-квартире в Нью-Йорке, а также преобразование специальных политических миссий в Йемене, на Кипре и в Центральной Африке.

Рассматривается также возможное объединение Программы развития ООН (ПРООН) и Управления ООН по обслуживанию проектов.

Еще одно предложение касается слияния структуры «ООН-женщины» и Фонда народонаселения ООН для формирования «единого и более влиятельного голоса в защиту гендерного равенства и прав женщин и девочек».
