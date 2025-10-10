08:24
Ситуация в Газе. Генсек ООН приветствует соглашение об освобождении заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует объявление о достигнутом соглашении по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, основанном на предложении, выдвинутом президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.

Он также высоко оценивает дипломатические усилия США, Катара, Египта и Турции, которые привели к этому «крайне необходимому прорыву».

«Я настоятельно призываю все стороны в полной мере соблюдать условия соглашения, — подчеркнул Антониу Гутерриш. — Все заложники должны быть освобождены с уважением к их достоинству. Необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. Насилие должно прекратиться раз и навсегда».

Глава Организации также призвал немедленно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных грузов и необходимых коммерческих товаров в Газу. «Страданиям людей должен быть положен конец», — заявил он.

По его словам, Организация Объединенных Наций окажет содействие в полном выполнении соглашения, нарастит поставки необходимой гуманитарной помощи и будет способствовать восстановлению и реконструкции Газы.

Генсек ООН призвал все стороны воспользоваться этой «исторической возможностью», чтобы проложить надежный путь к прекращению оккупации, признанию права палестинского народа на самоопределение и достижению решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности. 
