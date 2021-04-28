Мэрия Бишкека взыскала с арендатора земли 1,5 миллиона сомов задолженности

Управление земельных ресурсов Бишкека вернуло городу более 1,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в 2006 году компании «АТК» предоставили земельный участок площадью 1,9 гектара в аренду на 49 лет под многоэтажную жилую застройку с объектами сервисного обслуживания. Через 10 лет она передала право временного пользования земельным участком на оставшийся срок пользования ОсОО «ГС».

«С учетом первого квартала 2021 года образовалась задолженность — 1 миллион 266 тысяч 636,28 сома, а также пеня — 316 тысяч 659,07 сома», — отметили в мэрии.

УЗР обратился в Октябрьский суд о взыскании суммы задолженности, иск удовлетворен в полном объеме.