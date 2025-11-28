В Узгенском районе задержаны чиновники. Незаконно продали землю частникам

В Узгенском районе задержаны лица, незаконно трансформировавшие земельные участки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода государственных и муниципальных земель под частную собственность, задержаны и водворены в СИЗО бывший глава Дон-Булакского айыльного аймака С.Э.Р., 1967 года рождения, земельный инспектор М.Ф.А., 1984 года рождения, и житель М.Э.Э., 1983 года рождения.

«Установлено, что в 2016-2022 годах они в сговоре с должностными лицами иных государственных учреждений подготовили поддельные документы и трансформировали земельные участки в Узгенском районе мерой 1,5 гектара, которые в последующем реализовали», — говорится в сообщении.

В настоящее время в целях установления и привлечения к уголовной ответственности остальных причастных лиц к вышеуказанным махинациям со стороны ГКНБ продолжаются оперативно-следственные мероприятия.