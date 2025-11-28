20:36
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Происшествия

В Узгенском районе задержаны чиновники. Незаконно продали землю частникам

В Узгенском районе задержаны лица, незаконно трансформировавшие земельные участки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода государственных и муниципальных земель под частную собственность, задержаны и водворены в СИЗО бывший глава Дон-Булакского айыльного аймака С.Э.Р., 1967 года рождения, земельный инспектор М.Ф.А., 1984 года рождения, и житель М.Э.Э., 1983 года рождения.

«Установлено, что в 2016-2022 годах они в сговоре с должностными лицами иных государственных учреждений подготовили поддельные документы и трансформировали земельные участки в Узгенском районе мерой 1,5 гектара, которые в последующем реализовали», — говорится в сообщении.

В настоящее время в целях установления и привлечения к уголовной ответственности остальных причастных лиц к вышеуказанным махинациям со стороны ГКНБ продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352695/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству
Задержан глава айыл окмоту, подозреваемый в коррупции в земельной сфере
Жители села Байтик требуют справедливого распределения земель
Мэрия Бишкека отменяет права на земли, используемые в нарушение закона (список)
В городе Ош выясняют, кто и как продал 16 гектаров земли на улице Толонова
Президент утвердил порядок отчуждения земель под национальные проекты
Земельный участок ряда экс-чиновников Сокулукского района возвращен государству
Государству возвращена «Каракольская оптово-розничная торговая база»
Задержана подозреваемая в совершении мошенничества с земельными участками
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного предоставления участков
Популярные новости
Еще одно землетрясение произошло в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане
ГКНБ задержал гражданина Китая&nbsp;&mdash; директора золоторудного месторождения ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения
Подкуп голосов: милиция объявила в&nbsp;розыск родственников кандидата в&nbsp;депутаты Подкуп голосов: милиция объявила в розыск родственников кандидата в депутаты
Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
20:21
Бдите! В Европе стремительно распространяется опасный генитальный супергрибок Бдите! В Европе стремительно распространяется опасный г...
20:02
Жалобы на опасную стройку в Бишкеке. Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов
19:44
В Узгенском районе задержаны чиновники. Незаконно продали землю частникам
19:23
Продажу билетов на Олимпиаду в Италии ограничили из-за проблем с транспортом
19:14
В Бишкеке задержан мужчина, распространявший провокационное видео