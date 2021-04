Афиша Бишкека на выходные: опера, джазовый концерт и премьеры

Театры

24 апреля. Перфоманс-спектакль «Моя Нобелевская речь»

Зрителям предлагается засвидетельствовать вручение престижной премии автору и исполнителю в одном лице и послушать истории и размышления о его нелегком пути. Они также узнают незамысловатые черты тех или иных artist that live with us (которые живут среди нас) и припомнят исторический фон, в котором разворачивается наша театр-жизнь, а мы в ней оказываемся актерами.

«Мастерская 705», 17.00.

24 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики и России Владислав Пази. Сказка на кыргызском языке.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

24 апреля. Спектакль «Любовь, замурованная в янтаре»

Все мы живем мечтами и надеждами, которые порой создают наши судьбы. Герой спектакля в исполнении Анатолия Адали всю жизнь хранил мечту о встрече с недоступной и любимой женщиной. Настал день его 90-летия. Сбудется ли мечта?

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

25 апреля. Опера «Князь Игорь»

Опера в трех действиях по мотивам древнерусской эпической поэмы «Слово о полку Игореве» с участием звезд оперной сцены Кыргызстана, России, Узбекистана и Украины.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

25 апреля. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

24 апреля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

24-25 апреля. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 апреля — 4 мая. Выставка «Шөкүлө»

В рамках проекта сделаны попытки воссоздать старинные кыргызские женские головные уборы шөкүлө, которые, согласно источникам советских исследователей, почти исчезли. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23-30 апреля. Выставка «ШART»

«ШАRT» — трансформация смыслов в новых условиях жизни. Выставка «многоликого» творчества популярных современных художников Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

23 апреля — 1 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

23-30 апреля. Выставка «Фрунзе и литература»

Представлены произведения, посвященные жизни и деятельности Михаила Фрунзе, воспоминаниям современников о выдающемся полководце. Особое место в экспозиции займут избранные произведения авторства Михаила Фрунзе, посвященные военному искусству, тактике и стратегии в военном деле.

Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе.

25 апреля. Выставка «Танец тревожного молчания»

Персональная выставка Малики Ибрагимовой. Будут представлены графика, масляная пастель и другие смешанные техники.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова. 15.00 (открытие).

Концерты, фестивали

10 апреля — 9 мая. Театрально-цирковое шоу «Красавица и чудовище»

В программе воздушные гимнасты, акробаты на вертикальных мачтах и подкидных досках, виртуозные жонглеры, веселые клоуны, персонажи Disney. Гости — шоу-балет «Астория» и финалист Central Asia’s Got Talent Галымжан Ауесбай (Казахстан).

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

24 апреля. XVI Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

Заявки на участие подали группы из Австрии, Израиля, Испании, Турции, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. В программе также мастер-классы и «визит-тур» для молодых музыкантов из Чуйской и Иссык-Кульской областей. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

24 апреля. Акция «Экодень»

Экологи они расскажут о проблемах экологии в Кыргызстане и как можно их решить на примере своих проектов. На первом этаже пройдет экоярмарка.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 16.00.

25 апреля. Фестиваль красок

Приходите за позитивным и красочным настроением. Краски натуральные, гипоаллергенные, легко отстирываются. Дресс-код — белый верх.

Парк «Адинай», 12.00.

Мастер-классы, лекции

24 апреля. Мастер-класс по гончарному делу

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0559336001.

25 апреля. Мастер-класс по женской самообороне

Открытое мероприятие, посвященное женской самообороне, психологической основе уверенных женщин. Будут и инструкции по самозащите. Регистрация по телефону 0500592222.

Академия боевых искусств Аrmjj, 12.00.

25 апреля. Dance Walking

Танцевальные прогулки в городской среде придуманы журналистом Беном Аароном из Нью-Йорка, который подсмотрел их у неизвестного мастера на улицах «большого яблока». Приходите, каждый из нас делает танцевальную прогулку особенной и неповторимой.

Парк Победы имени Даира Асанова, 16.00.

Для детей

24 апреля. Спектакль «Лесной переполох» Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 25 апреля. Творческий мастер-класс Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

25 апреля. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

25 апреля. Спектакли «Кошки-мышки» и «Чыпалак бала»

В сказке «Кошки-мышки» в доме тетушки Марины поселился озорной мышонок Мыцык. С той поры хозяйка лишилась покоя. Как быть? Как проучить мышонка? Конечно, надо завести кота!

Спектакль «Чыпалак бала» развивает мышление, учит мечтать, любить кыргызский язык, сохранять окружающую среду и патриотизму.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.