Афиша Бишкека на выходные: «Баядерка», детские спектакли и этно-мода

Театры

7 апреля. Спектакль «№ 13»

Он помощник премьер-министра, она молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная находка — бездыханное тело на подоконнике. Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит разоблачить себя! Труп надо спрятать. А дальше... умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром!

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

6 апреля. Балет «Баядерка»

Балет «Баядерка» — это романтичная история о любви танцовщицы-баядерки Никии и храброго воина Солора, дворцовых интригах Великого Брамина и мстительной ревности дочери раджи Гамзатти, свадьбе с трагическим финалом и последней встрече Никии и Солора в царстве теней.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

7 апреля. Опера «Сельская честь»

Поводом для сочинения произведения послужил конкурс одноактных опер. Для участия в нем Масканьи прервал работу над оперой «Ратклиф». Новелла итальянского писателя Джованни Верги отличалась максимальной концентрацией действия, сюжета. Ее события разворачиваются в пределах одного утра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

7 апреля. Спектакль «Ак илбирс»

Зрители увидят хрупкость окружающей нас среды, важность сохранения экологии и животных, занесенных в Красную книгу. И, может быть, найдут снежного барса в себе.

НЦДЮ «Сейтек», 17.00.

Выставки, ярмарки

6-7 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

19 марта — 7 апреля. Выставка «Венгерские востоковеды»

На выставке представлены стенды, посвященные путешествиям и исследованиям видных венгерских ученых, внесших вклад в изучение Азии, Африки, Океании, Центральной Азии и Кавказа, а также уникальные экспонаты из фондов КНМИИ — графика, предметы декоративно-прикладного искусства и скульптурные работы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

5-13 апреля. Неделя франкофонии

Это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно весной во всем мире. Организаторы и партнеры подготовили программу для широкой публики, которая состоит из 20 мероприятий.

6 апреля. Шоу «Этно-мода»

Состоится показ авторской коллекции одежды Зухры Мукамбетовой «Чар Тарап» под живую музыку джазовой группы «Аура». В программе шоурум изделий ремесленников, на котором будут представлены одежда, аксессуары, сумки, украшения из натуральных камней, войлока, природных материалов, уникальные игрушки, различные предметы для интерьера. Время работы шоурума — с 10.00 до 20.00.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 10.00-20.00 (шоурум), 18.00 (показ).

Мастер-классы, лекции

6 апреля. Лекция об истории искусства

Авангард — это революционное движение в искусстве, объединяющее в себе разные стили (лучизм, кубизм, абстракционизм). На этой лекции гости рассмотрят основные черты направления и узнают о выдающихся художниках авангарда, таких как Пабло Пикассо, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

6 апреля. Шоу-спектакль «Зайцы»

Детей ждут сразу девять интерактивов — вьюга из холодильника, охота за снежинками, лазерное шоу, морковная дискотека — все это тренирует творческое мышление юных зрителей, а живые декорации и плюшевый реквизит обеспечат полное погружение в сказочную атмосферу, стирая границу между сценой и залом.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 14.00.

6 апреля. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 15.00.

7 апреля. Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Режиссер-постановщик спектакля — Арина Бессергенева, художник-постановщик — Василиса Кутузова, художник по костюмам — Василиса Кутузова, музыкальное оформление — Арина Бессергенева, хореограф — Валерия Мигалина.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

6-7 апреля. Спектакль «Кошки-мышки»

В сказке «Кошки-мышки» в доме тетушки Марины поселился озорной мышонок Мыцык. С той поры хозяйка лишилась покоя. Как быть? Как проучить мышонка? Конечно, надо завести кота!

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

7 апреля. Спектакль «Чыпалак бала»

Спектакль «Чыпалак бала» развивает мышление, учит мечтать, любить кыргызский язык, сохранять окружающую среду и патриотизму.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

7 апреля. Балет для детей «Три поросенка»

Балет в двух действиях для детей «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева поставил на кыргызской сцене народный артист КР Доктурбек Бийсеев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.