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Общество

В Бишкеке открылась выставка литовского художника Клайдаса Навицкаса

В Бишкеке открылась выставка работ известного литовского художника Клайдаса Навицкаса.

«В представленных работах видны сложные ажурные симметричные композиции, посвященные родной земле. Листы из серий «Легенды Вильнюса» и «Литовская Республика в пейзажных и жанровых сюжетах» показывают зрителю историю города, его архитектуру и настроение. Серия «Птицы» отражает свободу и красоту пернатых жителей страны, их характер и узнаваемые признаки», — рассказала искусствовед Чолпон Тентиева.

организаторов
Фото организаторов. Чолпон Тентиева знакомит гостей выставки с работами литовского художника

Генеральный консул Литвы в Алматы Гвидас Керушаускас заметил, что мероприятие приурочено к 34-й годовщине восстановления независимости Литвы — главного национального праздника государства.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев, присутствовавший на открытии, отметил большой потенциал для углубления двустороннего сотрудничества через открытие полноценных дипломатических представительств двух государств в Бишкеке и Вильнюсе.

Выставка доступна для жителей столицы с 11.00 до 19.00 с 20 апреля по 3 мая по адресу: улица Чокморова, 121а. Вход свободный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292088/
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