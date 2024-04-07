Афиша Бишкека на неделю: фестиваль кино, выставки и концерты зарубежных гостей

9-12 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 апреля. Концерт Роббин Капсалис (США)

Блюзовая, джазовая и соулпевица, аранжировщик и автор песен, яркая фронтвуман, чья харизма и ураганная подача не имеют равных на современной блюзовой сцене. Обладательница мощного проникновенного голоса, Роббин резидентно выступает в самых престижных клубах по обе стороны Атлантики.

Клуб PROMZONA.space, 21.00.

10 апреля. Концерт фортепианного дуэта (Италия)

Фортепианному дуэту Марко Скьяво и Серджо Маркеджани около 20 лет. Музыканты дали сотни концертов по всему миру. Записали музыку для национальных теле- и радиокомпаний Чехии, Германии, России, Мексики, Казахстана и других стран.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.30.

11 апреля. Концерт «Симфонические рок-хиты»

В программе композиции групп «Би-2», «Агата Кристи», «Земфира», «Кино», «Ария», «Король и шут», «Сплин» и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

11 апреля. Спектакль «Баба Шанель»

Сюжет расскажет об ансамбле народной песни, в котором всем участницам от 70 до 90 лет. Они весело празднуют юбилей своего коллектива, когда их молодой худрук неожиданно приводит новую вокалистку — «девушку» 55 лет. Поющие бабушки тут же начинают ревновать и превращаются в настоящих фурий — никто не хочет потерять свое место на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

11 апреля. Кинопремьеры

«Манкимэн» (триллер, боевик). Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Все больше погружаясь в тайный мир, он сводит счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей все. Имя ему — Манкимэн.

«Ведьма. Деревня проклятых» (ужасы). Пережив нападение странного человека с огромным ножом, Майя решает уехать из города в деревню, где у нее, как выяснилось, имеется большой дом. Девушка воспитывалась тетей и ничего не знала о родителях. Прибыв на место, Майя с подругой сразу находят фамильный особняк, который местные обходят стороной, и решают в нем переночевать. Кроме того, на близлежащем кладбище обнаруживается подозрительно большое количество детских могил.

«След киллера» (боевик). Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы, наконец, поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.

«Омен. Первое знамение» (ужасы). Молодая американка отправляется в Рим, чтобы посвятить себя служению церкви. Там она сталкивается с тьмой и заговором, цель которого принести в мир воплощение зла.

11-14 апреля. Фестиваль российского кино

В программу вошли пять российских фильмов разных жанров, снятых в последние годы: военно-историческая драма «Воздух», первая в истории картина, снятая в космосе, «Вызов», сказка «По щучьему велению», семейная комедия «Чебурашка» и фильм-катастрофа «Снегирь». Подробнее

Кинотеатр «Манас» (Бишкек), кинотеатр «Семетей» (Ош).

12 апреля. Спектакль «Пиковая дама»

Спектакль, заявленный как фарс, сочетает в себе возможность для проявления многих эмоций зрителя, это и комедия, и драма, мистика и реализм, фантастика и триллер.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.