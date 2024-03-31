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Общество

Афиша Бишкека на неделю: саундтреки, Неделя франкофонии и спектакли

2-5 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

19 марта — 7 апреля. Выставка «Венгерские востоковеды»

На выставке представлены стенды, посвященные путешествиям и исследованиям видных венгерских ученых, внесших вклад в изучение Азии, Африки, Океании, Центральной Азии и Кавказа, а также уникальные экспонаты из фондов КНМИИ — графика, предметы декоративно-прикладного искусства и скульптурные работы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля. Концерты саундтреков

BN Team Orchestra представляет свою новую программу «Мир Болливуда: музыка из лучших индийских кино», а также — обновленную программу «Мир турецких сериалов 2.0».

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00, 21.30.

3 апреля. Концерт «Чайковский»

Вечер музыки Петра Чайковского с участием Таланта Молдоканова (скрипка), заслуженного артиста КР Заиры Раимбековой, заслуженного артиста РФ Павла Черных и лауреата международных конкурсов Глеба Кима.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

4 апреля. Cпектакль «Пегий пес, бегущий краем моря»

В сюжете есть все, о чем обычно пишет Чингиз Айтматов: природа и место человека в ней, семья и смена поколений, вплетение эпоса (сказки и легенды северных народов), трагедия и напутствие к продолжению жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

4 апреля. Кинопремьеры

«Артур, ты король» (приключения). Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.

«Дыши!» (боевик).В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты. Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.

«Предчувствие» (фантастика). В будущем человечество нашло способ избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.

«Жаңы кошуна» (комедия). Знакомство с новым соседом не задалось, и дальнейшее мирное сосуществование не представляется возможным для квартального Мити. Разработав план и делая все возможное, чтобы новые соседи съехали, Митя рушит семью соседей раскрыв их тайну.

5 апреля. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

5-13 апреля. Неделя франкофонии

Это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно весной во всем мире. Организаторы и партнеры подготовили программу для широкой публики, которая состоит из 20 мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290224/
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