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Общество

В Италии прошла выставка легкой промышленности Кыргызстана

В крупнейшем итальянском Центре коммерческой дистрибуции CIS di Nola (провинция Неаполь) состоялась выставка продукции легкой промышленности Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

На выставке итальянским компаниям свою швейную продукцию представили 20 кыргызстанских предприятий.

«Обсуждены перспективы сотрудничества по моделированию, дизайну, подбору ткани, контрактному производству продукции в Кыргызстане, а также вопросы логистики в Италию для дальнейшего экспорта готовой продукции», — говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

Отмечается, что президент и коммерческий директор CIS di Nola Ф.Гуидо и Ф.Гримальди выразили готовность организовать в первом полугодии 2024 года визит в Кыргызстан группы заинтересованных итальянских компаний для установления прямых контактов со швейными производителями КР и дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291161/
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