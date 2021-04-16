Врачей Московского района принуждают получать вакцину от COVID. Грозят уволить

Работников больниц Московского района Чуйской области принуждают получать вакцину от COVID-19. Об этом на митинге возле Дома правительства сообщила одна из врачей.

«Например, я не хочу делать прививку. Но нам угрожают увольнением, если мы вакцину не получим», — рассказала она.

По словам медработников, руководители просили их не выходить на акции протеста, угрожали за это увольнением.

Ранее сообщалось, что медики Бишкека и Чуйской области вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Более 100 врачей обращаются к президенту и требуют, чтобы им выплатили обещанные компенсации в размере 200 тысяч сомов за работу в красных зонах. Помимо этого, они просят властей увеличить заработные платы.

Позже стало известно, что первый вице-премьер-министр Артем Новиков принял врачей для переговоров.