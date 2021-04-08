Милиция не поможет. Художница создала картину о похищении Айзады Канатбековой

Художница Татьяна Зеленская написала картину о похищении и убийстве Айзады Канатбековой. Работу она опубликовала на своей странице в Facebook.
«Айзада, Бурулай, тысячи других девушек, не кричите, не просите, не зовите милицию! Вам не помогут. Вас не спасли, потому что не собирались этого делать», — прокомментировала публикацию Татьяна Зеленская.
Сегодня в Бишкеке и Оше прошли митинги. На акцию протеста в столице вышли около 500 человек, в том числе несколько депутатов Жогорку Кенеша. Они требовали отставки руководства МВД, ГУВД Бишкека и Оша.
Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.
Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.
В Жогорку Кенеше также возмущены вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи нардепом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.