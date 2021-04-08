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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Милиция не поможет. Художница создала картину о похищении Айзады Канатбековой

Художница Татьяна Зеленская написала картину о похищении и убийстве Айзады Канатбековой. Работу она опубликовала на своей странице в Facebook.

Татьяны Зеленской
Фото Татьяны Зеленской. Иллюстрация похищения Айзады Канатбековой

«Айзада, Бурулай, тысячи других девушек, не кричите, не просите, не зовите милицию! Вам не помогут. Вас не спасли, потому что не собирались этого делать», — прокомментировала публикацию Татьяна Зеленская.

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Убийство Айзады Канатбековой. Акция протеста продолжится через неделю

Сегодня в Бишкеке и Оше прошли митинги. На акцию протеста в столице вышли около 500 человек, в том числе несколько депутатов Жогорку Кенеша. Они требовали отставки руководства МВД, ГУВД Бишкека и Оша.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.

В Жогорку Кенеше также возмущены вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи нардепом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189233/
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