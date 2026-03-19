Общество

Союз художников просит Садыра Жапарова защитить их здание в Бишкеке

Союз художников Кыргызстана обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить здание организации в Бишкеке, которое, по их словам, является важной частью культурного наследия страны.

В обращении отмечается, что здание Союза художников имеет почти 90-летнюю историю и долгие годы служило центром развития изобразительного искусства, площадкой для выставок, творческих встреч и культурных мероприятий.

«Это здание — не просто объект недвижимости, а часть национального культурного фонда, где формировались поколения художников и проходили значимые выставки», — говорится в письме.

Подчеркивается, что в разные годы Союз художников возглавляли известные мастера, внесшие вклад в развитие кыргызского искусства.

Авторы обращения выражают обеспокоенность ситуацией вокруг здания, отмечая, что изменение формы собственности или его дальнейшая судьба могут привести к утрате исторической и культурной ценности объекта.

В связи с этим Союз художников просит:

  • сохранить здание в его нынешнем статусе;
  • придать ему статус объекта, находящегося под государственной охраной;
  • обеспечить законную и устойчивую деятельность организации.

В организации считают, что возможная утрата здания нанесет ущерб не только творческому сообществу, но и культурному наследию страны.

В завершение авторы письма выразили надежду на поддержку со стороны президента в вопросе сохранения национальных культурных ценностей.
