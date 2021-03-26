Афиша Бишкека на выходные: спектакли, мастер-классы и выставки

Театры

27 марта. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

28 марта. Комедия «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

27 марта. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

28 марта. Опера «Травиата»

В Бишкеке выступят солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреаты международных конкурсов, номинант на премию «Золотая маска» Мария Макеева (сопрано), Александр Нестеренко (тенор) и лучшие голоса кыргызской оперы. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

27-29 марта. Спектакль «Девки»

Поставлен по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Социальная драма рассказывает о жизни шести студенток иняза, зарабатывающих себе «на панели». Они уверены в моральном оправдании этой ситуации и в том, что впоследствии в их жизни не останется и следа от их поступков.

Творческая группа «705», 19.00.

Выставки, ярмарки

27 марта. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

27-28 марта. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13-31 марта. Мультимедийная выставка «Аруу эне батасы»

Организаторы предлагают поговорить с бабушками, вышивающими узоры-письма и узоры благословения, о том, как оказывать поддержку друг другу по-новому — при помощи мультимедийного разговора про заботу, любовь, желание уберечь своих близких от негатива и важность поддержки в семье.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

19-29 марта. Выставка документальной фотографии «Человек на войне»

Представлены снимки из архивов кыргызстанцев, служивших в Афганистане.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

24 марта — 7 апреля. Выставка «Жизнь в цвете»

Алмаз Шаршекеев представит свою персональную экспозицию ярких и красочных работ.

«Галерея М» (ГУМ-2), 10.00-19.00.

28 марта. Фотовыставка

Свои работы представит художник Сергей Новоселов.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 19.00.

Концерты, фестивали

23-28 марта. Неделя Франкофонии

Франкофония — это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире. Подробнее

22-28 марта. Фестиваль европейского кино

Основная программа мероприятия включает 11 полнометражных картин, среди которых документальные, анимационные и художественные ленты. Подробнее

Мастер-классы, лекции

27-28 марта. Мастер-классы

Вас ждут мастер-классы по гончарному искусству, художественной лепке и вышивке. Бронь по номеру 0555465051.

Интерактивный музей «Супара», 14.00.

27 марта. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

27 марта. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс проведет художник Кадыр Беков. В стоимость включены материалы. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (проспект Манаса), 13.00.

Для детей

27 марта. Сказка «Пеппи Длинныйчулок» Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 28 марта. Мастер-класс «Кинетический песок своими руками!» Дети сами сделают кинетический песок, из которой можно слепить милые поделки. Регистрация по телефону 0706300051. Кофейня «Три комнаты», 12.00. 28 марта. Творческий мастер-класс Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

28 марта. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

28 марта. Спектакли «Лисенок-плут», «Амалкөй Куйручук»

Хорошо, что на свете есть дружба. С ней не страшны никакие происки хитрецов. В сказке «Лисенок-плут» медвежонок и зайчишка, подружившись, смогли наказать хитреца лисенка.

В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.