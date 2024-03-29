Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, перформанс и концерты

Театры

30-31 марта. Комедия-гротеск «Лес»

«Лес» — это метафора, символизирующая саму жизнь с необъятным буреломом страстей, сомнений, соблазнов. Кто-то находит свою дорогу, а кто-то блуждает в вечном поиске смысла.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

30-31 марта. Спектакль «№ 13»

Он — помощник премьер-министра, она — молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная находка — бездыханное тело на подоконнике. Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит разоблачить себя! Труп надо спрятать. А дальше... умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром!

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

30 марта. Балет-оратория «Материнское поле»

Балет-оратория — вершина творчества выдающегося кыргызского композитора, народного артиста СССР Калыя Молдобасанова. Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагышева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

31 марта. Опера «Трубадур»

Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

30-31 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-31 марта. Выставка «ToBe Named / Аталган / Имена»

Свои работы представили такие художники, как Алтын Капалова, Бентли Спанг, Гамал Боконбаев, Дженни Ирен Миллер, «Заманбап Искусство», Кейт С. Уилсон, Луз Мария Санчес, Нурпери Орунбаева, Равшан Та Джин, Сая Вулфальк, Чжаоюэфань, Элизабет Уитстендли.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-18.00.

19 марта — 7 апреля. Выставка «Венгерские востоковеды»

На выставке представлены стенды, посвященные путешествиям и исследованиям видных венгерских ученых, внесших вклад в изучение Азии, Африки, Океании, Центральной Азии и Кавказа, а также уникальные экспонаты из фондов КНМИИ — графика, предметы декоративно-прикладного искусства и скульптурные работы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

28-31 марта. XI Международный форум молодого кино «Умут»

В этом году форум приурочен к 90-летию народного артиста Кыргызской Республики, режиссера-документалиста Бекеша Абдылдаева. В программе — показы короткометражных картин, фильмов-лауреатов и участников мировых кинофестивалей, короткие публичные презентации кинопроектов, мастер-классы и лекции киноведов.

30 марта. Перформанс «Бетме-бет»

Это театральный экспириенс, где за основу взята социальная хореография или хореографичность социальности. Авторы предлагают отказаться от роли зрителя и стать полноценными участниками процесса. Вам не нужно заранее готовиться. Все происходит здесь и сейчас.

Бар «Сфера», 19.30.

30 марта. Концерт Live Orchestra

Музыкальное мероприятие Live Orchestra, которое проводится уже не первый год, — это всегда незабываемый праздник музыки и изобразительного искусства, который стал неотъемлемой частью музейной жизни. Прозвучат популярные произведения мировой классической музыки

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00

30 марта. Концерт «Времена года»

Oino orchestra под руководством народного артиста КР Эрниса Асаналиева исполнит все четыре сезона Антонио Вивальди.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

31 марта. Концерты Tynda.music

Коллектив Tynda.music представит программу музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди, а также погрузит в захватывающий мир «Игры престолов» и «Дома дракона».

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00, 20.30.

Мастер-классы, лекции

30 марта. Мастер-класс по живописи «Цветущие деревья»

Мастер-класс проведет художник Андрей Зотов. Все материалы включены. Желательно взять фартук. Регистрация по телефону 0554776452.

Музей имени Николая Рериха, 16.00.

30 марта. Лекция «Сильные женские персонажи в балете»

На лекции вы узнаете о властных, сильных женщинах в классических и кыргызских балетах и найдете чему поучиться у них в нашем «сегодня». Встреча завершится короткой балетной практикой для всех желающих.

Культурный центр «Кудук», 18.00.

30 марта. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе. Регистрация по ссылке.

ololoPlanet, 18.00.

30 марта. Художественный мастер-класс

Мастер-класс по живописи акрилом проведет профессиональный художник Зульфия Акимова. Регистрация по телефону 0555085040.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

31 марта. Мастер-класс по изготовлению чий куурчаков

Мастер-класс по изготовлению лоскутных самодельных кукол проведет художница Алтын Капалова.

Галерея «Дубовый Парк» 14.00

Для детей

30 марта. Детский читательский симпозиум

Ведущие эксперты симпозиума — взрослые и дети, независимо от возраста и умения читать, готовые потратить один час свободного времени на радость коллективного чтения вслух. Регистрация по телефону 0555216842.

«Книжная лавка», 12.00-18.00.

30-31 марта. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби театр» — это дополнительная сценическая площадка в русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от 1 года до 4 лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 15.00.

30-31 марта. Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Сценография «Сказка о царе Салтане» выполнена в стиле традиционной русской народной росписи. Зрители оказываются на площади небольшого городка, где становятся участниками кукольного представления.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

31 марта. Спектакль «Кумурска — токой сакчысы»

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.