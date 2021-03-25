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Общество

Скандал в Оперном. Комиссия завершила свою работу

Комиссия Министерства культуры по изучению конфликта в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева завершила свою работу. Об этом 24.kg сообщили в КНАТОиБ.

Руководство театра заключение еще не получило. Репетиции идут по графику. Члены комиссии итоги работы не комментируют.

Также стало известно, что на апрель балетных спектаклей пока нет. Коммерческий спектакль с участием российских звезд, запланированный на 10 апреля («Жизель»), перенесли на более поздний срок. Дата остается открытой.

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Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с руководством и артистами театра, а Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта. В состав вошли юристы, аудиторы и представители театра. За 10 рабочих дней комиссия должна была обсудить вопрос и отправить заключение руководству театра для принятия дальнейшего решения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187547/
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