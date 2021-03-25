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Общество
Сюжет: COVID-19

Устали и деморализованы. Кто из медработников останется на посту?

Врачи первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) сталкиваются с первыми последствиями необдуманного объединения ПМСП и стационаров в виде нехватки канцтоваров и медикаментов. Об этом сообщил Центр политико-правовых исследований (ЦППИ).

По его данным, в практическом здравоохранении сегодня работает 8 тысяч 322 специалиста с высшим медицинским образованием и 21 тысяча 108 специалистов со средним медобразованием.

Из 29,5 тысячи медицинских работников COVID-19 (по состоянию на 21 марта 2021 года) переболели 4,2 тысячи, или 14,3 процента.

«Медики деморализованы, физически и психологически устали из-за невыполнения государством обещаний по доплате за работу с пациентами, выплатам переболевшим, повышению зарплаты, угроз со стороны руководства за обнародование фактов неэффективного управления. Врачи ПМСП неоднократно поднимали вопросы об условиях труда, но их никто не слышит или не хочет слышать. В ближайшее время на уровне первичного здравоохранения при такой политике уйдут и те, кто оставался на посту в тяжелые дни 2020 года», — считает международный эксперт по политике и финансированию систем здравоохранения Нинель Кадырова.

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Она напоминает, что благодаря самоотверженной позиции специалистов по доказательной медицине в Кыргызстане, хоть и под давлением, утверждены клинические протоколы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако доступны ли они в сельской местности?

«Обещали широкополосный интернет до каждого айыл окмоту и объекта здравоохранения в сельской местности еще в 2017 году. Но где он? С приходом новой власти каждый раз идет передел сфер влияния, а страдают люди. О какой цифровизации в сельской местности и мобильных приложениях может идти речь, когда там просто нет интернета, а медперсонал платить за мобильный интернет из своего кармана не в состоянии. Вот и не дошли туда клинические протоколы», — отмечает Нинель Кадырова.

В Кыргызстане готовятся к третьему подъему заболеваемости COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187497/
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