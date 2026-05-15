В центре Бишкека люди с инвалидностью не могут проехать через подземный переход

14 мая блогер Искендер Батырбек уулу опубликовал видео, на котором демонстрирует пандус подземного перехода на пересечении улиц Манаса и Льва Толстого в Бишкеке.



На записи он помогает женщине с инвалидностью и ребенком на коленях подняться по пандусу, отмечая, что даже при посторонней помощи это потребовало значительных физических усилий.

«Это уже после реконструкции. Пару лет назад там еще хуже было. Даже самокат тяжело было затащить, не говоря о коляске», — пишет в комментариях к видео блогер Рашид Браун.

Напомним, в 2023 году на этом участке уже проводилась реконструкция пандуса подземного перехода. Однако, судя по опубликованным материалам, даже после ремонта инфраструктура остается неудовлетворительной для маломобильных граждан.