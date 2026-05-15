В центре Бишкека люди с инвалидностью не могут проехать через подземный переход

14 мая блогер Искендер Батырбек уулу опубликовал видео, на котором демонстрирует пандус подземного перехода на пересечении улиц Манаса и Льва Толстого в Бишкеке.
На записи он помогает женщине с инвалидностью и ребенком на коленях подняться по пандусу, отмечая, что даже при посторонней помощи это потребовало значительных физических усилий.
Напомним, в 2023 году на этом участке уже проводилась реконструкция пандуса подземного перехода. Однако, судя по опубликованным материалам, даже после ремонта инфраструктура остается неудовлетворительной для маломобильных граждан.