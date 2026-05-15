В «Ак-Ордо-3» милиция выявила факт незаконного захвата земли

В жилмассиве «Ак-Ордо-3» Ленинского района Бишкека сотрудники милиции провели разъяснительную работу с местными жителями по вопросам незаконного захвата земель.

Как сообщили в УВД Ленинского района, встреча прошла 14 мая с участием начальника службы общественной безопасности районного управления милиции Максата Мааметова.

Беседа проводилась с использованием мобильной приемной милиции.

Во время встречи жителям напомнили о поручениях президента Кыргызстана по предотвращению и пресечению незаконного захвата земельных участков.

Кроме того, на месте была проведена проверка, в ходе которой выявлен один факт нарушения. С гражданином провели профилактическую и разъяснительную беседу.