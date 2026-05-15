Общество

На строительство и ремонт соцобъектов в Кыргызстане выделено 7 миллиардов сомов

Развитие социальной инфраструктуры в Кыргызстане является одним из ключевых приоритетов государственной политики. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора департамента жилищно-гражданского строительства Жыргалбек Медетканов.

По его словам, перед ведомством стоит задача обеспечить доступ к современным школам, медицинским учреждениям и чистой питьевой воде.

На сегодня в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 7 миллиардов сомов.

«Основная часть средств, 5,6 миллиарда сомов, финансируется через государственные казначейские облигации, 1,3 миллиарда сомов выделены по статье «капитальные вложения». Средства направлены на строительство, капитальный ремонт и подготовку проектно-сметной документации для 377 социальных объектов», — сказал Жыргалбек Медетканов.

Он отметил, что приоритетным направлением остается образование. В 2026 году на строительство и капитальный ремонт 226 объектов образования предусмотрено 5,1 миллиарда сомов. Также возводятся и ремонтируются детские сады — на них выделено около 600 миллионов сомов.

Кроме того, уделяется внимание объектам здравоохранения, культуры, спорта.
