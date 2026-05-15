Сотрудники МП «Тазалык» вышли на митинг из-за снижения зарплат

13 мая в Бишкеке сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» провели митинг на территории предприятия. Работники заявили, что не получили обещанную надбавку в 50 процентов к зарплате — напротив, их оклады были снижены.

По словам сотрудников, зарплаты рядовых работников сократились с 53 тысячи до 46 тысяч сомов, водителей — с 63 тысячи до 46 тысяч сомов.

«Столько завала, мы работаем даже по воскресеньям. А сколько слов мы выслушиваем? Просто постойте рядом, когда мы чиним машины в этой вони. В прошлый раз я получил 70 тысяч сомов, а сейчас 47 тысяч. Это что деньги для сварщика?» — говорит один из участников митинга.

Сотрудники также указывают на несоответствие в системе начисления выплат. По их словам, в месяц, когда водитель не выходил на работу, он получил 55 тысяч сомов, тогда как за месяц ежедневной работы без выходных — лишь 46 тысяч сомов.

На митинге присутствовало руководство предприятия, однако, по словам работников, конкретных объяснений причин снижения зарплат и невыплаты надбавки они так и не получили.

Напомним, 14 марта 2026 года мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на мероприятии, посвященном Дню работника жилищно-коммунального хозяйства, объявил о повышении зарплат на 50 процентов для сотрудников «Тазалыка», «Бишкекзеленстроя» и Бишкекского агентства ритуальных услуг.