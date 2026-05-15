В ЖК намерены признать киберспорт национальным видом спорта в Кыргызстане

Депутаты разработали проект Закона «О физической культуре и спорте». Его целью является создание правовой основы для развития киберспорта (электронного спорта) в Кыргызской Республике, его включение в систему национального спорта, а также формирование условий для проведения соревнований, подготовки спортсменов и участия граждан КР в международных киберспортивных турнирах.

Отмечается, что киберспорт в последние годы стал одной из наиболее быстро развивающихся отраслей мировой спортивной и цифровой индустрии. Международные соревнования по видеоиграм собирают многомиллионную аудиторию зрителей, а профессиональные игроки представляют команды и страны на крупных международных турнирах.

За последние годы в мире были проведены крупные киберспортивные соревнования со значительными призовыми фондами. Среди них:

- The International по игре Dota 2 — около $3,3 миллиона призового фонда;
- Riyadh Masters по игре Dota 2 — около $15 миллионов;
- FNCS Global Championship по игре Fortnite — около $4 миллионов;
- PUBG Mobile Global Championship — около $3 миллионов;
- Six Invitational по игре Rainbow Six Siege — около $3 миллионов.

Кроме отдельных турниров проводятся и мультидисциплинарные чемпионаты. Например, международный турнир Esports World Cup имеет призовой фонд более $70 миллионов и объединяет участников из десятков стран.

Киберспорт уже признан видом спорта во многих государствах. В числе таких стран Республика Корея, Китайская Народная Республика, Французская Республика, Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Филиппины и ряд других государств.

В этих странах киберспорт развивается на государственном уровне, создаются федерации, проводятся национальные чемпионаты и формируются сборные команды для участия в международных соревнованиях.

Киберспорт тесно связан с развитием индустрии видеоигр. Современные видеоигры являются высокотехнологичным продуктом, в разработку которого ежегодно инвестируются миллиарды долларов. Игровая индустрия включает разработчиков программного обеспечения, стриминговые платформы, студии аналитики, маркетинговые компании и организаторов турниров.

Киберспорт формирует новые профессии и направления занятости. В мире существуют профессиональные игроки, тренеры, аналитики команд, комментаторы турниров, менеджеры команд и организаторы соревнований.

Доходы профессиональных игроков и команд могут быть значительными. Например, команда Team Spirit, победившая на одном из крупнейших мировых турниров по игре Dota 2, получила более $18 миллионов призовых. Отдельные профессиональные игроки за свою карьеру зарабатывают миллионы долларов за счет призовых, рекламных контрактов и трансляций.

Особенностью киберспорта является то, что его развитие не требует значительных государственных вложений в инфраструктуру. В отличие от традиционных видов спорта, где необходимо строительство стадионов, спортивных баз и дорогостоящих сооружений, киберспорт может развиваться на базе существующей компьютерной техники и интернет‑инфраструктуры. Это делает киберспорт особенно перспективным для стран с ограниченными финансовыми ресурсами.

В настоящее время в Кыргызской Республике киберспорт фактически развивается, однако не имеет полноценного правового регулирования. Турниры и соревнования проводятся частными организациями и инициативными группами без единых правил и государственного регулирования.

Отсутствие правового регулирования приводит к следующим проблемам:
- отсутствует единая система соревнований;
- не формируются официальные сборные команды;
- участие в международных турнирах ограничено;
- участие несовершеннолетних происходит без единых правил.

Принятие законопроекта позволит перевести существующие соревнования в организованную правовую сферу.

Законопроект предусматривает возможность создания школьных и студенческих команд по киберспорту, а также проведения школьных и студенческих лиг. Это позволит вовлечь молодежь в организованные соревнования, развивать командную работу, дисциплину и интеллектуальные навыки.

Киберспорт при правильной организации не наносит вреда здоровью. Основные риски возникают при бесконтрольной игровой активности. Законопроект вводит правила участия несовершеннолетних, включая необходимость согласия родителей и соблюдение возрастных ограничений.

Для Кыргызской Республики развитие киберспорта может быть особенно выгодным. Киберспорт не требует крупных бюджетных вложений, однако способен создавать новые рабочие места в сфере цифровой экономики, IT‑индустрии и организации мероприятий. Проведение международных турниров может привлекать иностранных участников, зрителей и инвесторов, способствовать развитию туризма, гостиничного бизнеса, интернет‑инфраструктуры и сферы услуг.

Таким образом, принятие законопроекта позволит создать правовую основу для развития киберспорта, поддержать молодежные инициативы и сформировать условия для участия Кыргызской Республики в международной киберспортивной индустрии.
