Стали известны имена всех финалистов «Евровидения-2026». В Вене (Австрия) прошел второй полуфинал музыкального конкурса.

В полуфинал прошли 10 исполнителей:

Албания (певец Алис, песня Nân);

Австралия (Дельта Гудрем, Eclipse);

Болгария (Дара, Bangaranga);

Кипр (Антигони, Jalla);

Украина (LELÉKA, Ridnym);

Чехия (Даниэль Жижка, Crossroads);

Дания (Сёрен Торпегор Лунн, Før Vi Går Hjem);

Мальта (Айдан, Bella);

Румыния (Александра Кэпитэнеску, Choke Me);

Норвегия (Юнас Лов, Ya Ya Ya).

В финале к ним присоединятся 10 победителей первого полуфинала (Израиль, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Литва, Молдова, Польша, Сербия и Швеция), а также Австрия (как страна-организатор нынешнего конкурса), Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Главным фаворитом музыкальные критики называют финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена. В тройке лидеров также исполнитель из Греции Акилас Митилинэос и австралийка Дельта Гудрем.

Финал состоится завтра, 16 мая.