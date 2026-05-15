Стали известны имена всех финалистов «Евровидения-2026». В Вене (Австрия) прошел второй полуфинал музыкального конкурса.
В полуфинал прошли 10 исполнителей:
- Албания (певец Алис, песня Nân);
- Австралия (Дельта Гудрем, Eclipse);
- Болгария (Дара, Bangaranga);
- Кипр (Антигони, Jalla);
- Украина (LELÉKA, Ridnym);
- Чехия (Даниэль Жижка, Crossroads);
- Дания (Сёрен Торпегор Лунн, Før Vi Går Hjem);
- Мальта (Айдан, Bella);
- Румыния (Александра Кэпитэнеску, Choke Me);
- Норвегия (Юнас Лов, Ya Ya Ya).
В финале к ним присоединятся 10 победителей первого полуфинала (Израиль, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Литва, Молдова, Польша, Сербия и Швеция), а также Австрия (как страна-организатор нынешнего конкурса), Великобритания, Франция, Германия и Италия.
Главным фаворитом музыкальные критики называют финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена. В тройке лидеров также исполнитель из Греции Акилас Митилинэос и австралийка Дельта Гудрем.
Финал состоится завтра, 16 мая.