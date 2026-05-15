11:44
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Общество

Стали известны имена всех финалистов «Евровидения-2026»

Стали известны имена всех финалистов «Евровидения-2026». В Вене (Австрия) прошел второй полуфинал музыкального конкурса.

В полуфинал прошли 10 исполнителей:

  • Албания (певец Алис, песня Nân);
  • Австралия (Дельта Гудрем, Eclipse);
  • Болгария (Дара, Bangaranga);
  • Кипр (Антигони, Jalla);
  • Украина (LELÉKA, Ridnym);
  • Чехия (Даниэль Жижка, Crossroads);
  • Дания (Сёрен Торпегор Лунн, Før Vi Går Hjem);
  • Мальта (Айдан, Bella);
  • Румыния (Александра Кэпитэнеску, Choke Me);
  • Норвегия (Юнас Лов, Ya Ya Ya).

В финале к ним присоединятся 10 победителей первого полуфинала (Израиль, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Литва, Молдова, Польша, Сербия и Швеция), а также Австрия (как страна-организатор нынешнего конкурса), Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Главным фаворитом музыкальные критики называют финский дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена. В тройке лидеров также исполнитель из Греции Акилас Митилинэос и австралийка Дельта Гудрем.

Финал состоится завтра, 16 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373938/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
В Австрии стартовало «Евровидение-2026»
Первый азиатский конкурс песни «Евровидение» пройдет в ноябре в Бангкоке
Будет ли Израиль участвовать в конкурсе «Евровидение-2026», решит голосование
Победителем «Евровидения-2025» стал певец из Австрии Йоханнес Питч
Вместо «Евровидения»? Указ о музыкальном конкурсе «Интервидение» подписал Путин
Победителем конкурса «Евровидение — 2023» стала певица Loreen из Швеции
Евровидение — 2023 вместо Украины проведут в другой стране
Победителем конкурса «Евровидение» стал коллектив Kalush Orchestra из Украины
Песня My name is Chicky кыргызских ютуберов прозвучала на Евровидении
Конфликт в Украине. Россию отстранили от участия в конкурсе «Евровидение»
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
15 мая, пятница
11:42
На второй год не оставят. Что будет, если не сдал экзамен по кыргызскому в школе На второй год не оставят. Что будет, если не сдал экзам...
11:38
В КР хотят создать окружные избиркомы с правом отмены итогов голосования
11:19
В центре Бишкека люди с инвалидностью не могут проехать через подземный переход
11:17
Стали известны имена всех финалистов «Евровидения-2026»
11:16
В Бишкеке на Театральной аллее у новых фонтанов снова разрушается брусчатка