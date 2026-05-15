В Бишкеке на Театральной аллее у новых фонтанов снова разрушается брусчатка

В Бишкеке на Театральной аллее у новых фонтанов снова разрушается брусчатка. На одном из участков уложенная буквально месяц назад плитка начала проваливаться.

Ранее сообщалось, что не прошло и десяти дней после торжественного открытия обновленных фонтанов на Театральной аллее Бишкека, как здесь начала разрушаться брусчатка. Тогда коммунальщики, несмотря на выходной день, оперативно устранили последствия халтуры. Но прошла всего неделя, и в другом месте аллеи брусчатка снова начала разрушаться.

Театральную аллею с новыми фонтанами открыли в рамках празднования Дня города с участием мэра Айбека Джунушалиева.

Жители города активно обсуждали тему в соцсетях. Многие не разделили оптимизма чиновников, ранее убравших на аллее ивы, которые украшали и создавали неповторимый образ центра столицы. Муниципалитет обвинил журналистов в искажении информации. При этом чиновники до сих пор не проинформировали, понесет ли кто-то ответственность за явно некачественную работу при укладке нового полотна на этом городском участке.

